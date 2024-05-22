«Не надо лгать»: политолог Третьяков обвинил Соловьёва во лжи и ушёл с его программы

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Декан Высшей школы телевидения МГУ, политолог Виталий Третьяков покинул студию программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» после конфликта с ведущим. Запись программы доступна на платформе «Смотрим».
На видеозаписи можно увидеть, как Соловьёв обвиняет Третьякова в том, что тот всегда после эфиров начинает раздавать оценки другим выступавшим в ходе передачи экспертам. Третьяков, в свою очередь, не согласился с таким заявлением. Он подчеркнул, что не раздаёт оценки, а высказывает мнение о сказанном другими, после чего попросил Соловьёва «не лгать».
В ответ на это Соловьв заявил гостю, что им придётся расстаться.
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В ответ на это Соловьв заявил гостю, что им придётся расстаться.
«Вы можете работать, вы можете говорить, вы можете быть, просто забудьте, пожалуйста, о моём существовании. Обвинять меня во лжи, извините, непозволительно никому. Дальше это будет суд», – заявил ведущий.
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Анастасия Чинкова