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«Не надо лгать»: политолог Третьяков обвинил Соловьёва во лжи и ушёл с его программы

Политолог Третьяков ушёл с программы Соловьёва после конфликта с ним
22 мая 2024, 19:45
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Декан Высшей школы телевидения МГУ, политолог Виталий Третьяков покинул студию программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» после конфликта с ведущим. Запись программы доступна на платформе «Смотрим».
На видеозаписи можно увидеть, как Соловьёв обвиняет Третьякова в том, что тот всегда после эфиров начинает раздавать оценки другим выступавшим в ходе передачи экспертам. Третьяков, в свою очередь, не согласился с таким заявлением. Он подчеркнул, что не раздаёт оценки, а высказывает мнение о сказанном другими, после чего попросил Соловьёва «не лгать».

В ответ на это Соловьв заявил гостю, что им придётся расстаться.



«Вы можете работать, вы можете говорить, вы можете быть, просто забудьте, пожалуйста, о моём существовании. Обвинять меня во лжи, извините, непозволительно никому. Дальше это будет суд», – заявил ведущий.

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Жителям освобожденной части Харьковской области начнут выдавать российские документы
Ганчев: жители освобожденной части Харьковской области получат документы РФ
22 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Жители освобожденных территорий на севере Харьковской области получат российские документы. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в рамках пресс-конференции.
По его словам, в Донбассе жители получали паспорта ДНР и ЛНР, а после смогли их поменять на российские. Некоторые сразу оформляли гражданство РФ.

«Поэтому, исходя из этого опыта, нами было принято решение, что, если люди хотят вступить в российское гражданство, сразу оформлять им российский паспорт», — пояснил Ганчев.

Он также отметил, что на освобожденных территориях Харьковщины в школах выдавали аттестаты, которые не занесены в Росреестр, и теперь их будет необходимо легализовать. При этом в регионе ещё есть аккредитованные образовательные учреждения, которые выдают учащимся свидетельства об окончании по российскому образцу.

Кроме того, Ганчев рассказал, что за освобождённой территорией Харьковской области теперь закреплён номер 188 автотранспортного региона.

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Число погибших на подмосковных автодорогах за четыре месяца снизилось почти на 30%
22 мая 2024, 18:56

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В Подмосковье начала года произошло 926 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«Аварийность на дорогах Московской области продолжает снижаться. С начала 2024 года на 28% снизилось число погибших и на 10% – раненых. По видам аварий с января по апрель отмечаем рост на 12% наездов на пешеходов, перебегающих дорогу в неположенных местах или двигающихся по автомагистралям, где находиться им запрещено», – сказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Фото: пресс-служба Минтранса МО

В ведомстве также напомнили автомобилистам о начале миграции диких животных. На загородных трассах можно увидеть лосей, поэтому следует быть предельно внимательными.
«Если вы увидели лося, лучше сбавить скорость до минимума. В этом случае есть возможность затормозить до полной остановки, если сохатый решит перебежать проезжую часть. Также нужно следить за эффективностью блок-фар, чтобы в тёмное время лучше видеть пешеходов, которые могут переходить проезжую часть или двигаться по её краю. Особенно осторожными нужно быть во дворах – летом там гуляет много детей, катаются на велосипедах и самокатах», – отметили в министерстве.
Там добавили, что для повышения безопасности на дорогах Подмосковья проводят обустройство дорожных ограждений, тротуаров, восстанавливают разметку проезжей части.

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#московская область
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Перечислены самые нелюбимые для страховщиков автомобили
Inssmart: Mercedes e-class 2018 и Toyota Land Cruiser 300 самые сложные авто
22 мая 2024, 18:39

Фото: iStock/Fahroni

Исследование онлайн-сервиса страхования Inssmart показало, что наиболее сложными для покупки полиса автокаско в 2024 году в России и нелюбимыми для российских страховщиков стали Mercedes e-class 2018, Toyota Land Cruiser 300, а также BMW Х5.
Кроме этих автомобилей в этом рейтинге расположились Mercedes e-class 2019, Mercedes GLC, Lexus RX, Geely Monjaro, Hyundai Solaris.

«Понять страховые компании, которые защищают автомобили от ДТП и угона, можно. Нет смысла брать на себя лишние риски, за которые точно придётся заплатить с вероятностью в 100%. Если предложить клиентам реальную стоимость риска, цена страхования улетит в космос. Но иногда проблема кроется не в автомобиле, а в самом страхователе и предназначении транспорта», — объяснил в беседе с «Известями» генеральный директор Inssmart Артур Коломиец.

А член Общественной палаты и заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов позитивно отнёсся к намерениям властей Карелии развивать в регионе инфраструктуру электромобилей и объяснил её перспективность.

«Жители Карелии могут самостоятельно заряжать электромобили на своем участке. Сейчас много гибридных авто. Даже в электрических автомобилях зачастую имеется двигатель, который работает, как зарядка. Наверняка строительные работы будут выполнять местные компании. В Карелии вовремя взялись за освоение перспективной программы. Это инвестиции в регион», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Холодов.

Ранее пресс-служба ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) объявляла о публикации перечня автомобилей, предназначенных для учета утилизационного сбора, включая информацию о нижней границе их средней стоимости.

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#регион
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АСИ включило Подмосковье в число лидеров рейтинга качества жизни
22 мая 2024, 18:12

Фото: Фотобанк МО

Московская область вошла в число лидеров рейтинга качества жизни населения, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив. Возглавили список по итогам 2023 года Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область.
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева представила результаты рейтинга на заседании наблюдательного совета агентства, которое прошло под председательством президента России Владимира Путина.

В первую десятку вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО, Татарстан, Московская и Тульская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Нижегородская области.

Как отметила Чупшева, Московская, Сахалинская и Нижегородская области в этом году попали в топ-10. По её словам, по результатам прошлого года свои результаты улучшили сразу 48 регионов. По итогам 2022 года Подмосковье занимало в рейтинге 11-е место.
Фото: пресс-служба АСИ

В 2020 году Владимир Путин одобрил инициативу АСИ о разработке нового рейтинга регионов по созданию качественной среды для жизни россиян. Рейтинг оценки работы региональных органов исполнительной власти разработан для оценки общей удовлетворённости людей социальной сферой и местом, где они проживают.

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#рейтинг
#качество жизни
#аси
#подмосковье
#московская область
#владимир посаженников
#президент
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США поддерживали в Афганистане местного военного, занимавшегося пытками и казнями без суда
NYT: США поддерживали в Афганистане местного военного, занимавшегося пытками
22 мая 2024, 18:08

Фото: iStock/Belyay

США поддерживали в Афганистане местного военного, который много лет занимался пытками и казнил людей без суда, убив сотни афганцев. Такие данные приводит газета The New York Times после проведенного собственного расследования.
«Абдул Разик руководил важнейшим районом боевых действий в провинции Кандагар, когда США имели на земле больше войск, чем в любой другой период войны в Афганистане. Благодаря поддержке США он дослужился до звания генерал-лейтенанта», — говорится в статье.

Также автор отмечает, что генералы США постоянно ездили к нему, хвалили его мужество, а также положительно оценивали его «свирепые боевые действия» и преданность, которой он смог добиться от своих людей, оплачиваемых Америкой. При этом мирные афганцы называли Разика «Американским монстром».

Издание подчеркнуло, что Разик на протяжении многих лет занимался пытками и практиковал казни. Он также причастен к исчезновениям людей за 20 лет присутствия США в Афганистане. Таким образом, NYT делает вывод, что всё это объясняет проигрыш Штатов в войне.

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#сша
#россия
#афганистан
#нато
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Россиянам рассказали, как выбрать качественную клубнику
Глава Ягодного союза Козий советовала обращать внимание на вид и запах клубники
22 мая 2024, 17:59

Фото: iStock/KuzovlevA

Генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий заявила, что при выборе клубники стоит обращать внимание на внешний вид и запах ягоды.
«Показатель свежести – это зелёная корона на кончике ягоды. Дело в том, что чашелистик вянет в первую очередь. Если он зелёный и крепкий – ягода была собрана недавно. Если он пожух, повял, стал буроватым, а то и коричневым, значит, товар долго где-то хранили либо везли. Такая ягода уже не самая свежая и, скорее всего, была собрана неспелой», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Козий.

До этого россиянам рассказали, как правильно сажать малину. Как пишет Общественная Служба Новостей, при посадке кустов ягоды следует обрезать повреждённые корни и удалить листья, поместить саженцы в ямы, расправив корни и засыпав их плодородной почвой, а после полить.

Ранее сообщалось, что сезон торговли клубникой в Подмосковье начался с 1 апреля.

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#ягоды
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#саженцы
#рекомендации
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Юные футболисты из Егорьевска выиграли Всероссийские соревнования в Сочи
22 мая 2024, 17:54

Фото: Istockphoto / PeopleImages

Команда «Спарта» из подмосковного Егорьевска заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по футболу среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя». Победители отправятся в летний лагерь академии ФК «Динамо» в Сочи, где 11 дней будут тренироваться по методике легендарного российского клуба, сообщили организаторы соревнований.
В финале ежегодного турнира, сыграли более 160 юных спортсменов со всей России. Финал проходил в Сочи на футбольном поле центра Сириус.

Егорьевская «Спарта» не потерпела ни одного поражения в старшей возрастной категории, а в финале разгромила магаданский «Зелёный остров» со счётом 3:0. Титул лучшего тренера получил руководитель «Спарты» Иван Маслов.

Участники турнира побывали на матче Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Краснодаром» на олимпийском стадионе «Фишт», покатались на аттракционе в «Сочи-Парке».

Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проводятся с 2005 года. За 19 лет в соревнованиях поучаствовали более 40 тысяч ребят из 140 городов России.

Чемпионат помогает детям путешествовать по стране, совершенствовать физические навыки, находить друзей, призвание, а главное – семью. Зачастую родители решали усыновить ребёнка или подростка после их участия в турнире. Новый дом так нашли уже более 900 ребят.

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#егорьевск
#московская область
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Опубликован Топ-20 российских регионов по качеству жизни
Москва заняла первое место в рейтинге по качеству жизни в РФ
22 мая 2024, 17:46

Фото: iStock/yulenochekk

Агентство стратегических инициатив опубликовало Топ-20 российских регионов по качеству жизни.
Первую строчку в рейтинге занимает Москва. За ней следует Санкт-Петербург, а почётное третье место досталось Тюменской области.

В десятку также вошли: Ханты-Мансийский АО - Югра, Республика Татарстан, Московская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская и Нижегородская области.

Уточняется, что по итогам 2023 года свои показатели улучшили 48 российских регионов.

«Анализ результатов рейтинга позволяет выявить регионы – потенциальные носители лучших практик для тиражирования по всей стране», — заключили в АСИ.

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#тульская область
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#татарстан
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Инфаркт и инсульт: врач назвал смертельную дозу энергетиков
Врач Григорян: 4 банки энергетиков могут нанести невосполнимый урон организму
22 мая 2024, 17:45

Фото: iStock/Arsenii Palivoda

Энергетические напитки следует употреблять только в умеренных дозах — не чаще одной банки в неделю. В противном случае человек может нанести организму невосполнимый урон.
Об этом в эфире «Радио 1» заявил эндоваскулярный хирург, детский хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорян.

Как рассказал врач, энергетические напитки действительно вызывают чувство привыкания из-за содержащихся в них компонентах. Речь идёт о кофеине, таурине и гуаране.

При частом употреблении напиток может вызвать проблемы с сердцем. Человек может получить инсульт, инфаркт, а также желудочные осложнения, которые приводят к фибрилляции и даже остановке сердца.

В особой группе риске находятся люди, которые уже страдают сердечными заболеваниями. Особенно молодая часть населения, подчеркнул он. Им противопоказаны энергетики, потому что из-за них легко получить тромбозы.

В качестве здоровой альтернативы энергетикам врач предложил рациональное употребление кофе. В случае, если человеку не хватает бодрости, достаточно открыть окно или прогуляться.

На вопрос, каким количеством энергетических напитков возможно нанести невосполнимый вред организму, Григорян ответил:

«Достаточно выпить 3-4 банки в течение двух-трёх часов. Ещё хуже, если энергетики будут сочетаться с алкоголем или кофе».

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