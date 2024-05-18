Соловьёв показал видео, на котором «украинцы штурмуют» военкоматы, чтобы отправиться на СВО

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Российский журналист Владимир Соловьёв опубликовал в своём Telegram-канале видеоролик с одним из военных комиссариатов Украины.
«Толпы жителей Украины штурмуют призывные пункты, чтобы отправиться на фронт», — подписал видеоролик Соловьёв.
На кадрах изображён пустынный пляж. Голос за кадром называет адрес призывного пункта, в котором он находится. По его словам, на часах 13:00, но в военкомат не явился ни один мужчина.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что украинцы не хотят умирать за Владимира Зеленского. По её словам, новый закон о мобилизации только подстегнул массовое бегство украинцев из страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева