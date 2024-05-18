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Соловьёв показал видео, на котором «украинцы штурмуют» военкоматы, чтобы отправиться на СВО

Соловьёв пошутил об украинцах, штурмующих военкоматы для отправки на СВО
18 мая 2024, 19:16
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Российский журналист Владимир Соловьёв опубликовал в своём Telegram-канале видеоролик с одним из военных комиссариатов Украины.
«Толпы жителей Украины штурмуют призывные пункты, чтобы отправиться на фронт», — подписал видеоролик Соловьёв.

На кадрах изображён пустынный пляж. Голос за кадром называет адрес призывного пункта, в котором он находится. По его словам, на часах 13:00, но в военкомат не явился ни один мужчина.


Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что украинцы не хотят умирать за Владимира Зеленского. По её словам, новый закон о мобилизации только подстегнул массовое бегство украинцев из страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#мобилизация
#всу
#сво
На Украине мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата, завели уголовное дело
18 мая 2024, 18:24

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сухопутных войск.
Отмечается, что в результате нападения украинский военный получил ножевое ранение руки. Согласно информации источника, нападавшего задержали. Против него возбуждено уголовное дело.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила в интервью для РИА Новости, что украинский народ не готов умирать за интересы президента Владимира Зеленского. По словам сенатора, вступивший 18 мая закон «об усилении мобилизации на Украине» лишь ускорил массовое бегство из страны.

Напомним, сегодня, 18 мая, вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.

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#мобилизация
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Киев пошел на отчаянный шаг из-за ситуации в стране
País: Киев вынужден проводить мобилизацию из-за падения морального духа в стране
18 мая 2024, 18:11

Фото: iStock/Sinenkiy

Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения. Об этом сообщает País.
Отмечается, что украинцы устали и ослабли из-за продолжающегося конфликта, который приносит лишь потери украинской стороне. Киевские власти пытаются восполнить потери личного состава ВСУ за счет более жестких мобилизационных мер, однако и в этом вопросе терпят поражение.

В материале издания говорится о том, что наступление ВС РФ на Харьковском направлении показывает огромную диспропорцию между ее военным подъемом и усталостью Украины. Примечательно, что российские успехи на линии боевого соприкосновения заставили украинского президента Владимира Зеленского прервать международное турне, во время которого он должен был посетить Испанию и Португалию.

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Гладков: ВСУ нанесли удар по сельхозпредприятию в Красном Белгородской области
18 мая 2024, 17:29

Фото: iStock/RamonCast

Украинские войска нанесли удар по посёлку Красное в Белгородской области, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия — пробиты кровли и посечены фасады и стены в мастерских, также повреждено оборудование, сельхозтехника и грузовое авто. Также есть повреждение на линии электропередачи, без света частично остаются жители следующих населенных пунктов: Красное, Мухин, Панков и Первомайский», — рассказал губернатор Белгородской области.

К счастью, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, уточнил Гладков.

В настоящий момент оперативные службы продолжают подомовой обход попавшей под обстрел территории.

Напомним, на прошлых выходных ВСУ совершили в Белгороде страшный теракт. Осколок украинской ракеты попал в жилую многоэтажку, в результате чего целый подъезд дома оказался разрушенным. По последним данным в результате теракта погибли 17 человек.

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#обстрел
#белгородская область
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Смерть за Зеленского не прельщает: Ковитиди заявила, что украинцы не хотят воевать за Киев
Ковитиди: Украинцы не готовы умирать за Зеленского и массово бегут из страны
18 мая 2024, 17:17

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Украинские народ не готов умирать за интересы президента Владимира Зеленского, об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в интервью для РИА Новости.
«Смерть за Зеленского не прельщает украинцев: люди массово бегут из ВСУ, бегут из Украины. Вступивший 18 мая закон Зеленского «об усилении мобилизации на Украине» ускорил массовое бегство из страны», — прокомментировала сложившуюся ситуацию Ковитиди.

Сенатор считает, что поставки западного оружия в помощь Вооружённым силам Украины уже не решат проблемы Зеленского — украинцы не хотят воевать против России.

Украинский народ устал от безденежья и продажных киевских властей, заключила Ковитиди.

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#всу
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Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове
Генерал ВСУ Кривонос: украинские чиновники выставили Зеленского на посмешище
18 мая 2024, 17:09

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкое положение, когда говорил о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле не оказалось. Об этом Кривонос сообщил в эфире YouTube-канала «Фабрика Новостей».
По словам Кривоноса, лидера киевского режима сделали посмешищем. Однако, как отметил отставной генерал, судя по данной ситуации, Зеленский неправильно назначил чиновников, раз они его подставили.

Кривонос подчеркнул, что ситуация на Харьковском направлении сложная. Он заключил, что ожесточенные бои разворачиваются именно там, где не было организованно фортификационное оборудование территории.

Ранее сообщалось, что спецподразделение «Тимур» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины отступило в результате боев на северо-западе Волчанска.

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#оборудование
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#украина
#харьковская область
#спецоперация
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Стало известно, что должна сделать Украина перед переговорами с Россией
Нейтралитет Украины будет сигналом от Запада о готовности к миру с РФ
18 мая 2024, 17:08

Фото: iStock/Diy13

Нейтралитет Украины станет сигналом Запада о готовности к миру с Россией. Об этом сообщает издание The American Conservative.
Отмечается, что принятие киевскими властями нейтралитета будет иметь решающее значение для будущего мирного соглашения. Это станет сигналом для России, что США и Украина серьёзно настроены на сохранение мира в долгосрочной перспективе.

В публикации говорится, что в нынешних реалиях Киев при поддержке Вашингтона должен использовать свои дипломатические рычаги, пока ситуация не ухудшится ещё сильнее. При этом постоянные обещания о долгосрочной поддержке украинской армии, которые точно не могут быть выполнены, вредят будущему страны и отбивают у неё желание проводить необходимую дипломатию.

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#украина
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#страны
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В Кривом Роге произошел взрыв
В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины прогремел взрыв
18 мая 2024, 16:52

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Кривой Рог Днепропетровской области на юго-востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.
В настоящее время в регионе действует воздушная тревога. Иные подробности взрыва не приводятся.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#вс рф
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#воздушная спецоперация
#взрыв
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Отступление спецподразделения ГУР Украины в Харьковской области попало на видео
Появилось видео отступления спецподразделения ГУР Украины в Харьковской области
18 мая 2024, 16:40

Фото: iStock/Anna_Anikina

Спецподразделение «Тимур» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины отступило в результате боев на северо-западе Волчанска. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель».
Видео демонстрирует, как боевики ВСУ эвакуируют раненого солдата и отступают с улиц Волчанска. Параллельно они отстреливаются от преследующих их российских подразделений.



Ранее сообщалось, что российским войскам удалось выйти на правый берег реки Волчья в Волчанске. Армия ВС РФ продвинулась внутри города, заняв при этом позиции в серой зоне.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
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«Только начало»: в Совфеде высказалась о наступлении ВС РФ в Харьковской области
Сенатор Джабаров заявил, что наступление ВС РФ по Харьковом – это только начало
18 мая 2024, 16:23

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Наступление российских войск на харьковском направлении является «только началом», поскольку все исконно русские земли должны быть освобождены. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что после принятия закона об усилении мобилизации Украина «стала концлагерем». Политика «антироссии», которую провозгласили киевские власти, привела страну к катастрофе. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше территорий будет освобождено российскими военными.

Также Джабаров подчеркнул, что жители территорий, которые будут вскоре освобождены, не захотят видеть своё будущее в составе националистической Украины.

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#харьковская область
#совет федерации
#вс рф
#спецоперация
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