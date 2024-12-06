«Не награда»: Депутат Милонов оценил назначение Хинштейна на должность главы Курской области

Александр Хинштейн (Фото: Риа Новости/ Мария Девахина)
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Депутат выразил благодарность президенту России и пообещал приложить все усилия для оправдания оказанного доверия.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что решение о назначении Александра Хинштейна губернатором Курской области было для него неожиданным.
По его словам, помимо контртеррористической операции, в Курской области нужно уделять внимание жизни обычных людей, что добавляет ответственности и дополнительной работы.
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«Для меня это решение было очень неожиданно, потому что Александр Евсеевич эффективно руководил Комитетом по информационной политике в Госдуме. И для него это серьезное назначение. Не могу сказать, что это в данном моменте это какая-то награда, нет, это очень серьезное задание. Курская область — одна из самых сложнейших сейчас, она единственная в такой ситуации оказалась. Поэтому губернатору придется работать там круглосуточно и выполнять не только обычные функции», — сказал он.
По его словам, помимо контртеррористической операции, в Курской области нужно уделять внимание жизни обычных людей, что добавляет ответственности и дополнительной работы.
«Поэтому здесь соединяются сразу две должности в одной, и это задача не из простых. Я искренне надеюсь, что Александр Евсеевич справится. Желаю ему удачи», — поделился Милонов.
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Анастасия Бондарева