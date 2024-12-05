В Курской области назначили нового врио губернатора

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Депутат Государственной думы Александр Хинштейн стал временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, найти его можно на сайте Кремля.
Назначение произошло после того, как предыдущий губернатор Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию. Алексей Смирнов, ранее победивший на выборах с 65% голосов, покинул пост спустя несколько месяцев после своего избрания.
Новый врио губернатора в разговоре с президентом отметил важность укрепления связи жителей региона с государством и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие. До назначения Хинштейн занимал пост председателя комитета Госдумы по информационной политике и был избран депутатом от Самарской области.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе».
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Назначение произошло после того, как предыдущий губернатор Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию. Алексей Смирнов, ранее победивший на выборах с 65% голосов, покинул пост спустя несколько месяцев после своего избрания.
Новый врио губернатора в разговоре с президентом отметил важность укрепления связи жителей региона с государством и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие. До назначения Хинштейн занимал пост председателя комитета Госдумы по информационной политике и был избран депутатом от Самарской области.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе».
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Мария Моисеева