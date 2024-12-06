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Хинштейн возглавил Курскую область: какие задачи поставил Путин и что изменится в регионе

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев)

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев)

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Что известно о новом главе региона и какие задачи перед ним поставил президент расскажет «Радио 1».

Депутат Александр Хинтшейн: биография, карьера


Александр Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве. В 2001 году он завершил обучение на факультете журналистики МГУ, после чего получил образование в Московском университете МВД России по специальности «правоведение». Еще до поступления в вуз, в 1991 году, Александр Хинштейн начал свою карьеру в качестве внештатного сотрудника в «Московском комсомольце», где работал в рубрике «Происшествия».



Спустя год он стал штатным корреспондентом этого издания, где освещал новости и занимался политической аналитикой. В дополнение к работе в «МК» Хинштейн также был автором и ведущим еженедельной информационно-публицистической программы «Секретные материалы» на канале ТВЦ. Он приобрел известность благодаря своим журналистским расследованиям коррупции. В эфире программы «Соловьев Live» сам Хинштейн признавался, что во время своей журналистской карьеры сотрудничал со спецслужбами.

В 1999 году Александр Хинштейн участвовал в выборах в Государственную Думу РФ, где занял второе место по результатам голосования. В 2003 году он выдвинул свою кандидатуру как самовыдвиженец с поддержкой партии «Единая Россия» и стал депутатом IV созыва Госдумы. В парламенте Хинштейн присоединился к своей поддерживающей партии, а в 2004-2005 годах занимал должность члена комитета по безопасности, после чего с апреля 2005 года стал заместителем председателя комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.

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По завершении своего первого срока Хинштейн снова был избран по партийным спискам и вошел в комитет по промышленности. В 2009 году он был включен в кадровый резерв управленческих кадров под патронажем президента России. В 2011 году Хинштейн вновь стал депутатом Госдумы и занял пост заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. Через четыре года он начал работать советником директора Росгвардии, где отвечал за нормативно-правовое регулирование, а также за информационную, идеологическую и пропагандистскую деятельность. После двух лет на этом посту он снова решил баллотироваться в депутаты.

В 2019 году Хинштейн вернулся на должность заместителя председателя комитета Госдумы по противодействию коррупции, а через год начал заниматься вопросами информационной политики, информационных технологий и связей. Также Хинштейн занимал должность советника по СМИ у секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» и был заместителем секретаря этого совета. Он является членом комиссии Генсовета партии, которая занимается вопросами защиты материнства, детства и поддержки семьи. Кроме того, Хинштейн занимает пост секретаря Союза журналистов России и входит в президиум Ассоциации юристов РФ.

За свои достижения он был награжден несколькими орденами и медалями, включая орден Александра Невского, орден Почета, награды «За заслуги перед Отечеством» различных степеней, медаль Святого благоверного князя Даниила Московского и премии «Золотое перо России». Александр Хинштейн ранее занимал пост председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он был избран в парламент от одномандатного округа в Самарской области.

Александр Хинштейн и Владимир Путин (Фото: РИА Новости)

Назначение врио губернатора Курской области


5 декабря президент России Владимир Путин своим указом назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области.

В разговоре с главой государства новый руководитель региона подчеркнул необходимость сделать все, чтобы все жители Курской области чувствовали, что они — часть страны. Александр Хинштейн уже прокомментировал свое назначение и выразил благодарность президенту России. Он пообещал приложить все усилия для оправдания оказанного доверия и надеется успешно справиться с поставленными задачами.

«Я вам безмерно благодарен и признателен, поэтому со своей стороны буду делать все для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи», — обратился новый глава региона к президенту.

По информации Избиркома региона, выборы губернатора Курской области могут состояться 14 сентября 2025 года в рамках единого дня голосования.

Экс-губернатор Курской области Смирнов сообщил о назначении на новую должность
Экс-губернатор Курской области Смирнов сообщил о назначении на новую должность


Какие поручения дал Путин Хинштейну


Владимир Путин обозначил задачи, стоящие перед Хинштейном в качестве главы Курской области. Президент России отметил, что в приграничном регионе необходимо «востребованное кризисное управление». С освобождением территории от противника потребуется значительная работа по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства и экономики региона в целом.

Владимир Путин подчеркнул, что главной задачей Хинштейна на посту губернатора станет организация помощи людям, которые, безусловно, нуждаются в ней как сейчас, так и в ближайшем будущем.



Володин прокомментировал назначение Хинштейна


Спикер Госдумы Вячеслав Володин также высказал свое мнение о назначении Хинштейна, отметив его способность решать проблемы, которые волнуют местных жителей. Володин подчеркнул, что Хинштейн умеет слушать население и защищать его интересы. Он выразил уверенность в том, что у нового губернатора все получится, добавив, что Госдума окажет поддержку в социально-экономическом развитии региона и помощи людям.

Володин также напомнил, что Хинштейн возглавляет один из ключевых комитетов Госдумы — комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, и подчеркнул его опыт работы в регионах, где он успешно избирался по одномандатным округам в Самарской и Нижегородской областях.


Старовойт объяснил отставку курского губернатора проблемами в коммуникациях


Министр транспорта и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт выделил оформление жилищных сертификатов как наиболее актуальную проблему региона. Теперь эту задачу предстоит решить новому главе области Александру Хинштейну. Старовойт также отметил, что власти Курской области в последнее время испытывали трудности в общении с населением и в реализации мер поддержки для тех, кто пострадал от украинского вторжения.


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#статьи
Старовойт отметил проблемы Смирнова с коммуникацией с жителями Курской области
Старовойт связал отставку Смирнова с плохой коммуникацией с людьми
06 декабря 2024, 10:47

Роман Старовойт (Фото: kremlin.ru)

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов в последнее время недостаточно хорошо вел диалог с жителями региона и объяснял им, какие меры поддержки доступны. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт, который ранее возглавлял регион.
Старовойт выразил мнение, что, поскольку ситуация непростая, в связи с этим могло быть принято решение о смене губернатора. Министр отметил, что уже пообщался с новым врио главы региона Александром Хинштейном и пообещал ему всестороннюю поддержку.

Старовойт заключил, что опыта парламентария хватит, чтобы организовать коммуникацию с жителями Курской области.

Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

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#путин
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Лавров обозначил, чьим уделом является решение конфликта на Украине
Лавров: решение украинского вопроса не является уделом лишь РФ и США
06 декабря 2024, 10:38

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия не считает, что решение конфликта на Украине является уделом только Москвы и Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Европейцы перешептываются друг с другом, мол, не Владимиру Зеленскому диктовать условия переговоров, это удел США и России», — сказал Лавров.

По его словам, нет необходимости представлять «наши контакты» так, будто два государства принимают решения за всех, так как это не «в нашем стиле». Он подчеркнул, что Россия предпочитает действовать по принципу БРИКС и ШОС, где реализуется суверенное равенство государств, отметив, что в США подобную политику уважать не привыкли.

Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обсудил широкий круг вопросов, включая конфликты на Украине, ядерные угрозы, отношение к санкциям и позицию Запада. Его комментарии дают понять, как Москва воспринимает текущую международную обстановку и свою роль в ней.

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«Вели себя как дети. Невероятно»: представители ЕС бегают от Лаврова на мероприятиях
Лавров рассказал, как представители ЕС убегают от него на мероприятиях
06 декабря 2024, 10:29

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону, что европейские представители убегают, когда встречают его на совместных мероприятиях.
«Это становится токсичным, когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец. Европейцы вообще убегают, когда видят меня», — сказал Лавров.

Он уточнил, что такое поведение европейских представителей было во время последнего саммита G20.

«Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно», — отметил глава МИД РФ.

Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обсудил широкий круг вопросов, включая конфликты на Украине, ядерные угрозы, отношение к санкциям и позицию Запада. Его комментарии дают понять, как Москва воспринимает текущую международную обстановку и свою роль в ней.

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На Западе ответили Блинкену на выпад в адрес Лаврова
Уилкерсон напомнил Блинкену о контактах с РФ после критики в адрес Лаврова
06 декабря 2024, 10:15

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Госсекретарю США Энтони Блинкену ответил на выпад в сторону главы МИД РФ Сергея Лаврова американский полковник Лоуренс Уилкерскон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
Эксперт напомнил западному дипломату о контактах с РФ. Блинкен обвинил российскую сторону в одностороннем подходе к концепции о неделимой безопасности. По его словам, Москва никогда не могла быть в безопасности с ее якобы «имперскими амбициями».

«Блинкен несет ответственность. Это бессовестно, что госсекретарь мог установить такой режим», — сказал Уилккерсон.
Он подчеркнул отсутствие диалога с российскими послами и, в частности, с экс-послом РФ в Америке.

Лавров отмечал в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, что не виделся с Блинкеном с 2021 года, когда в Риме проходил саммит G20.

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#мир
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#сша
#политика
#новости
#сергей лавров
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Экс-губернатор Курской области Смирнов сообщил о назначении на новую должность
06 декабря 2024, 10:00

Алексей Смирнов (Фото: TG-канал А. Смирнова)

Бывший губернатор Курской области сообщил в своем Telegram-канале, что его назначили на новую должность.
«По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

На какую именно должность его назначили, экс-губернатор не уточнил.

Он также поблагодарил курян за поддержку и пообещал на новом месте приложить все усилия, чтобы содействовать быстрому восстановлению Курской области и дальнейшему развитию региона.

«Курская земля и её жители всегда будут в моём сердце. Желаю всем здоровья, мужества и единства. Мы обязательно победим!» — заключил Смирнов.
Теперь возглавлять Курскую область будет депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Назначение произошло после того, как Смирнов подал в отставку по собственному желанию. Он покинул пост спустя несколько месяцев после своего избрания.

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Макрон отказался досрочно уходить в отставку
Макрон отказался досрочно уходить в отставку и намерен выполнить второй мандат
06 декабря 2024, 08:14

Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение продолжать выполнять свои функции до завершения срока полномочий в 2027 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Как утверждает французский лидер, он был избран на пятилетний срок и намерен оставаться на своем посту до окончания мандата.

Накануне Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства.

Напомним, в среду, 4 декабря, большинство парламентариев высказались за вотум недоверия премьеру Франции Мишелю Барнье, выдвинутого левой партией «Непокорившаяся Франция». В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577.

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«Почти в два раза»: Бербок оконфузилась, критикуя Лаврова
Бербок, пытаясь раскритиковать Лаврова, ошиблась в численности населения Европы
06 декабря 2024, 08:12

Анналена Бербок Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Глава МИД Германии Анналена Бербок на Совете глав МИД стран ОБСЕ на Мальте решила осудить позицию своего российского коллеги Сергея Лаврова по Украине, однако почти в два раза ошиблась с оценкой численности населения Европы.
«Вы можете обманывать себя, но вы не можете обмануть весь мир. Не 1,3 миллиарда людей на европейском континенте. Вы можете обмануть себя, но вы не можете обмануть нас, 1,3 миллиарда людей в Европе», — сказала Бербок, обращаясь к Лаврову.

При этом данные ООН говорят о том, что население Европы не превышает порядка 750 миллионов человек.

Позже МИД ФРГ выпустил в социальной сети Х исправленную цитату Бербок, где вместо Европы говорится о «регионе ОБСЕ».

В Совете глав МИД ОБСЕ принимает участие Лавров. Он впервые посетил европейскую страну с начала российской спецоперации.

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Уничтожение украинского народа, сигнал «Орешником», смерть Навального*: главные заявление Лаврова в интервью Карлсону
06 декабря 2024, 08:02

Сергей Лавров и Такер Карлсон (Фото: кадр из интервью)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обсудил широкий круг вопросов, включая конфликты на Украине, ядерные угрозы, отношение к санкциям и позицию Запада. Его комментарии дают понять, как Москва воспринимает текущую международную обстановку и свою роль в ней. О главных заявлениях министра расскажет «Радио 1».

Россия и ядерные угрозы


Лавров обратил внимание на опасность заявлений некоторых западных политиков, которые считают, что Соединенные Штаты останутся вне риска в случае ядерного конфликта. Министр подчеркнул, что подобные рассуждения подталкивают к катастрофическим последствиям, которые Россия хотела бы избежать.

Он также отметил, что Россия продолжает тестирование гиперзвукового оружия, включая комплекс «Орешник», чтобы продемонстрировать готовность защищать свои интересы.


Такер Карлсон (Фото: кадр из интервью)

Сигнал Западу от «Орешника»


Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что запуск системы «Орешник» продемонстрировал готовность страны использовать любые средства для предотвращения «стратегического поражения» на международной арене. Он отметил, что за 30 минут до старта система отправила уведомление в США, которые были в курсе предстоящего события, но не воспринимали его как серьезную угрозу.

Лавров заявил об отсутствии у России планов уничтожить украинский народ


Сергей Лавров подчеркнул, что у России нет планов на уничтожение украинского народа. Он напомнил, что Москва неоднократно предупреждала НАТО о недопустимости его расширения на восток, а президент Владимир Путин долгое время объяснял эту позицию на международных форумах тем, кто мечтал о «конце истории» и своем «доминировании».

«Мы не говорим о истреблении какого-либо народа. Эта война была начата не нами. У нас нет намерения уничтожать украинский народ. Они являются братьями и сестрами для российского народа», — заявил Лавров.

Он также отметил, что переговоры в Стамбуле в 2022 году были сорваны по инициативе западных союзников Украины, в частности тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В настоящее время, по его словам, в некоторых столицах наблюдается усталость от конфликта, и в США уже ведутся разговоры о том, чтобы передать решение ситуации европейцам и сосредоточиться на более значимых вопросах.


Неадекватное поведение Зеленского


Сергей Лавров охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского как неадекватного, если он надеется вернуть русскоговорящих граждан под свою юрисдикцию после своих провокационных высказываний. Лавров вспомнил инцидент ноября 2021 года, когда Зеленский заявил, что не считает людей, попавших под санкции Совета нацбезопасности и обороны, полноценными людьми. Он тогда использовал термин «особи», что вызвало критику со стороны российского министра.


Сергей Лавров (Фото: кадр из интервью)

О потерях на СВО


В ответ на вопрос Такера Карлсона о числе погибших россиян в ходе специальной военной операции, Лавров подчеркнул, что информация о потерях находится в ведении Минобороны России и не может быть раскрыта им лично.


Судьба Крыма была решена в 2014 году


Глава МИД России подчеркнул, что утверждать, будто люди, пришедшие к власти после военного переворота в феврале 2014 года, представляли интересы жителей восточной и южной Украины или крымчан, «абсолютно бесполезно». По его словам, крымчане отвергли этот переворот и потребовали, чтобы их оставили в покое.


Россия так и не получила результатов медицинских анализов Навального*


Лавров сообщил об отсутствии результатов медицинских анализов Алексея Навального*, которые были проведены во время его лечения в Германии осенью 2020 года. Министр отметил, что запрос на эти данные вызван не только интересом к состоянию здоровья Навального*, но и стремлением выяснить, какое лечение ему было предоставлено.


Трамп: дружелюбный, но не обязательно пророссийский


Сергей Лавров отметил, что Дональд Трамп проявляет дружелюбие, однако не имеет ярко выраженной пророссийской позиции. Министр подчеркнул, что Россия всегда с уважением относилась к выбору американского народа и никогда не прекращала контакты с Соединенными Штатами.

Конфликт на Украине и роль Запада


Глава российского МИД обвинил западные страны в поддержке Киева, которая, по его мнению, провоцирует эскалацию конфликта. Лавров подчеркнул, что поставки дальнобойного оружия Украине свидетельствуют о том, что Запад недооценивает риски.

Фото: iStock/sb2010

Министр также раскритиковал западных политиков за заявления о «подвижности» российских красных линий. По его словам, такие подходы являются серьезной ошибкой, которая может привести к усилению напряженности и подрыву международной стабильности.

Министр добавил, что Москва защищает своих граждан и культурное наследие на территориях, которые теперь входят в состав России.

Санкции и экономическая устойчивость России


Лавров отметил, что введенные против России санкции, особенно при администрации Джо Байдена, достигли беспрецедентного уровня. Однако он подчеркнул, что экономика страны выдержала этот удар и стала сильнее благодаря развитию внутренних механизмов и сотрудничеству с дружественными странами.

Диалог с США: каналы связи и дипломатия


Несмотря на сложную обстановку, между Россией и США сохраняются каналы связи. При этом некоторые из них являются негласными. По словам Лаврова, они используются для обсуждения вопросов обмена заключенными и других острых тем.


Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Итоги интервью


Интервью Лаврова стало отражением текущей российской внешнеполитической линии. Глава МИД подчеркнул, что Россия готова отстаивать свои интересы всеми доступными средствами, но предпочитает избегать эскалации, которая может привести к глобальной катастрофе.

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Стала известна реакция Запада на интервью Лаврова Такеру Карлсону
06 декабря 2024, 06:13

Фото: iStock/Urupong

Пользователи соцсети X выразили одобрение позиции главы МИД России Сергея Лаврова, который дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Само интервью в X набрало около 2 млн просмотров за три часа с момента выхода.
В комментариях под публикацией Карлсона многие подчеркнули, что американское правительство препятствует завершению конфликта из-за собственной финансовой выгоды, передает РИА Новости.

Читатели отметили контракты крупных американских компаний, таких как BlackRock, на восстановление Украины. Стоимость одного из известных публике контрактов достигает почти триллиона долларов, при этом вся сумма финансируется налогоплательщиками США.

Некоторые комментаторы очень высоко оценили работу Сергея Лаврова.

«Лучший и самый опытный министр иностранных дел на Земле», — написал пользователь с ником Zlatti71.
Также прозвучали похвалы в адрес Карлсона, который, по мнению читателей, делает больше для предотвращения третьей мировой войны, чем действующее руководство США.

Интервью Лаврова длилось 80 минут, в нем обсуждались конфликт на Украине, перспективы переговоров с Киевом и текущее состояние отношений между Москвой и Вашингтоном.

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