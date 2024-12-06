Хинштейн возглавил Курскую область: какие задачи поставил Путин и что изменится в регионе

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев)
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Что известно о новом главе региона и какие задачи перед ним поставил президент расскажет «Радио 1».
Депутат Александр Хинтшейн: биография, карьера
Александр Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве. В 2001 году он завершил обучение на факультете журналистики МГУ, после чего получил образование в Московском университете МВД России по специальности «правоведение». Еще до поступления в вуз, в 1991 году, Александр Хинштейн начал свою карьеру в качестве внештатного сотрудника в «Московском комсомольце», где работал в рубрике «Происшествия».
Спустя год он стал штатным корреспондентом этого издания, где освещал новости и занимался политической аналитикой. В дополнение к работе в «МК» Хинштейн также был автором и ведущим еженедельной информационно-публицистической программы «Секретные материалы» на канале ТВЦ. Он приобрел известность благодаря своим журналистским расследованиям коррупции. В эфире программы «Соловьев Live» сам Хинштейн признавался, что во время своей журналистской карьеры сотрудничал со спецслужбами.
В 1999 году Александр Хинштейн участвовал в выборах в Государственную Думу РФ, где занял второе место по результатам голосования. В 2003 году он выдвинул свою кандидатуру как самовыдвиженец с поддержкой партии «Единая Россия» и стал депутатом IV созыва Госдумы. В парламенте Хинштейн присоединился к своей поддерживающей партии, а в 2004-2005 годах занимал должность члена комитета по безопасности, после чего с апреля 2005 года стал заместителем председателя комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.
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По завершении своего первого срока Хинштейн снова был избран по партийным спискам и вошел в комитет по промышленности. В 2009 году он был включен в кадровый резерв управленческих кадров под патронажем президента России. В 2011 году Хинштейн вновь стал депутатом Госдумы и занял пост заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. Через четыре года он начал работать советником директора Росгвардии, где отвечал за нормативно-правовое регулирование, а также за информационную, идеологическую и пропагандистскую деятельность. После двух лет на этом посту он снова решил баллотироваться в депутаты.
В 2019 году Хинштейн вернулся на должность заместителя председателя комитета Госдумы по противодействию коррупции, а через год начал заниматься вопросами информационной политики, информационных технологий и связей. Также Хинштейн занимал должность советника по СМИ у секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» и был заместителем секретаря этого совета. Он является членом комиссии Генсовета партии, которая занимается вопросами защиты материнства, детства и поддержки семьи. Кроме того, Хинштейн занимает пост секретаря Союза журналистов России и входит в президиум Ассоциации юристов РФ.
За свои достижения он был награжден несколькими орденами и медалями, включая орден Александра Невского, орден Почета, награды «За заслуги перед Отечеством» различных степеней, медаль Святого благоверного князя Даниила Московского и премии «Золотое перо России». Александр Хинштейн ранее занимал пост председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он был избран в парламент от одномандатного округа в Самарской области.
Александр Хинштейн и Владимир Путин (Фото: РИА Новости)
Назначение врио губернатора Курской области
5 декабря президент России Владимир Путин своим указом назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области.
В разговоре с главой государства новый руководитель региона подчеркнул необходимость сделать все, чтобы все жители Курской области чувствовали, что они — часть страны. Александр Хинштейн уже прокомментировал свое назначение и выразил благодарность президенту России. Он пообещал приложить все усилия для оправдания оказанного доверия и надеется успешно справиться с поставленными задачами.
«Я вам безмерно благодарен и признателен, поэтому со своей стороны буду делать все для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи», — обратился новый глава региона к президенту.
По информации Избиркома региона, выборы губернатора Курской области могут состояться 14 сентября 2025 года в рамках единого дня голосования.
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Какие поручения дал Путин Хинштейну
Владимир Путин обозначил задачи, стоящие перед Хинштейном в качестве главы Курской области. Президент России отметил, что в приграничном регионе необходимо «востребованное кризисное управление». С освобождением территории от противника потребуется значительная работа по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства и экономики региона в целом.
Владимир Путин подчеркнул, что главной задачей Хинштейна на посту губернатора станет организация помощи людям, которые, безусловно, нуждаются в ней как сейчас, так и в ближайшем будущем.
Володин прокомментировал назначение Хинштейна
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также высказал свое мнение о назначении Хинштейна, отметив его способность решать проблемы, которые волнуют местных жителей. Володин подчеркнул, что Хинштейн умеет слушать население и защищать его интересы. Он выразил уверенность в том, что у нового губернатора все получится, добавив, что Госдума окажет поддержку в социально-экономическом развитии региона и помощи людям.
Володин также напомнил, что Хинштейн возглавляет один из ключевых комитетов Госдумы — комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, и подчеркнул его опыт работы в регионах, где он успешно избирался по одномандатным округам в Самарской и Нижегородской областях.
Старовойт объяснил отставку курского губернатора проблемами в коммуникациях
Министр транспорта и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт выделил оформление жилищных сертификатов как наиболее актуальную проблему региона. Теперь эту задачу предстоит решить новому главе области Александру Хинштейну. Старовойт также отметил, что власти Курской области в последнее время испытывали трудности в общении с населением и в реализации мер поддержки для тех, кто пострадал от украинского вторжения.
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