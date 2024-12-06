Экс-губернатор Курской области Смирнов сообщил о назначении на новую должность

Алексей Смирнов (Фото: TG-канал А. Смирнова)
Бывший губернатор Курской области сообщил в своем Telegram-канале, что его назначили на новую должность.
«По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
На какую именно должность его назначили, экс-губернатор не уточнил.
Он также поблагодарил курян за поддержку и пообещал на новом месте приложить все усилия, чтобы содействовать быстрому восстановлению Курской области и дальнейшему развитию региона.
«Курская земля и её жители всегда будут в моём сердце. Желаю всем здоровья, мужества и единства. Мы обязательно победим!» — заключил Смирнов.Теперь возглавлять Курскую область будет депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Назначение произошло после того, как Смирнов подал в отставку по собственному желанию. Он покинул пост спустя несколько месяцев после своего избрания.
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