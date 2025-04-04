«Чтобы никто не радовался»: депутат Милонов рассказал о своем ранении на СВО

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Депутат Госдумы Виталий Милонов никому не рассказывал о полученном в зоне спецоперации ранении, чтобы этой информацией не воспользовался противник. Подробности парламентарий раскрыл в разговоре с KP.RU.
«Противник может использовать гибель или ранение в своей информационной войне, именно поэтому, когда я получил первое ранение, я вообще об этом никому не сказал, чтобы никто не радовался», — прокомментировал Милонов.Политик был старшим наводчиком, наводил «Рапиру», заправлял в пушку снаряды и поддерживал пехоту. В настоящее время депутатам запрещено находиться в зоне боевых действий на протяжении длительного времени. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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