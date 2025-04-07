Депутат Милонов дал напутствие любителям ругаться матом

Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на пяти участках побережья Анапы: на трёх участках береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, рядом с детским лагерем «Приморский» и на Центральном пляже Анапы. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в оперштабе Кубани.