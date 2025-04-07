Депутат Милонов дал напутствие любителям ругаться матом

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)
Любителям нецензурной брани нужно закончить хотя бы курс средней школы. Об этом объявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, люди, ругающиеся матом в общественных местах, нарушают права окружающих, в том числе детей, они демонстрируют низкий уровень культуры.
Милонов предложил им либо вести себя прилично, либо продолжать ругаться лишь в кругу тех, кто готов с этим смириться.
Депутат подчеркнул, что человек, который ругается матом в общественном месте, нарушает права обычных граждан.
Он отметил, что свобода самовыражения не может переходить границы уважения к иным людям. Депутат напомнил, что в РФ традиционно нецензурно выражаться считается неприличным, и удивился, что данный вопрос до сих пор вызывает споры.
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«Я понимаю, что у нас куча людей, которые скажут, что это их право. Кто подумает о праве того большинства людей, которым неприятно слушать матерную брань в общественных местах?», — выразил свое мнение Милонов в беседе с NEWS.ru.
Депутат подчеркнул, что человек, который ругается матом в общественном месте, нарушает права обычных граждан.
«А если кто-то считает по-другому, рекомендуется все-таки ему закончить хотя бы курс средней школы», — уточнил Милонов.
Он отметил, что свобода самовыражения не может переходить границы уважения к иным людям. Депутат напомнил, что в РФ традиционно нецензурно выражаться считается неприличным, и удивился, что данный вопрос до сих пор вызывает споры.
«Другое дело, когда человек одевается, как он хочет. Это пожалуйста, это его право. Но что касается мата, такого права нет у нас. Поэтому, будь любезен, в общественных местах веди себя прилично», — заключил Милонов.
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Ольга Енгалычева