«Не нужно уродовать отношения»: в России высказались против продления срока выплаты алиментов
Врач Оболонский не поддержал увеличение срока выплат алиментов до 23 лет
Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента Ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский высказался против продления срока выплаты алиментов детям до 23 лет.
В Госдуму внесли законопроект, который продлевает срок выплаты алиментов до 23 лет в случае очного обучения детей в колледжах или вузах.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Оболонский подчеркнул, что такой законопроект начнет разрушать российские семьи практически на юридической основе.
«Я начал подрабатывать с четырнадцати лет. Мы мужиками становились рано, я бы сказал, защитниками семьи, шли в армию без лишних вопросов. Сейчас, когда я стал дедушкой, я, конечно, с удовольствием помогаю своим детям и внукам. Я считаю, это, во-первых, не юридическая обязанность, это моральная обязанность каждого из нас», — отметил эксперт.
По его словам, обязанность не должна быть исключительно финансовой. В этой связи он высказался категорически против такого проекта, обратив внимание, что «не стоит лезть в семьи и уродовать отношения» между детьми и родителями.