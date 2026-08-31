«Не нужно уродовать отношения»: в России высказались против продления срока выплаты алиментов

31 августа 2026, 18:25

Врач Оболонский не поддержал увеличение срока выплат алиментов до 23 лет

Фото: iStock/sommart

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента Ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский высказался против продления срока выплаты алиментов детям до 23 лет.





В Госдуму внесли законопроект, который продлевает срок выплаты алиментов до 23 лет в случае очного обучения детей в колледжах или вузах.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Оболонский подчеркнул, что такой законопроект начнет разрушать российские семьи практически на юридической основе.





«Я начал подрабатывать с четырнадцати лет. Мы мужиками становились рано, я бы сказал, защитниками семьи, шли в армию без лишних вопросов. Сейчас, когда я стал дедушкой, я, конечно, с удовольствием помогаю своим детям и внукам. Я считаю, это, во-первых, не юридическая обязанность, это моральная обязанность каждого из нас», — отметил эксперт.