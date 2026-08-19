В России предложили обучать мужчин перед вступлением в брак

19 августа 2026, 16:21

Активистка Шульгина предложила создать государственные брачные агентства

Фото: Istock/Rawf8

Общественный деятель Екатерина Шульгина предложила создать в России государственные брачные агентства. По её мнению, такие структуры должны не только заниматься подбором кандидатов, но и готовить их к семейной жизни.





В беседе с «Абзацем» Екатерина отметила, что сейчас рынок подобных услуг перенасыщен, и государство должно его регулировать.

«Стоит ввести обязательное лицензирование для самих таких компаний и создать альтернативу — государственные агентства. Это нужно как гарант качества и ответственности. Сейчас последнего во всех сферах мало. Моральные нормы шатаются, поэтому создание таких институтов могло бы стать важным шагом навстречу людям», — пояснила активистка.

«Специалисты могли бы не только отбирать анкеты, но и проводить психологическую работу с обратившимися. И если окажется, что мужчина не готов к браку, его нужно обучать», — подчеркнула она.