«Не очень понимаю»: HR-эксперт Мурадян высказался о замене людей-курьеров на дроны
HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что дроны не заменят курьеров в ближайшие годы
HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и кадрам Гарри Мурадян считает, что беспилотные летательные аппараты в обозримом будущем не смогут полностью вытеснить людей из сферы доставки.
В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Мурадян заявил, что пока труд человека остается дешёвым, доставкой будут заниматься люди.
Эксперт сомневается в готовности России к массовому использованию дронов через 2–3 года, отмечая проблемы с инфраструктурой и законодательством. Если дрон упадет из-за сбоя связи и повредит груз, непонятно, кто будет нести ответственность.
«Представьте, дроны доставляют товары до многоквартирных домов. Не очень понимаю, как они будут попадать в подъезд или в окна», — сказал HR-эксперт.Мурадян также указал на сложности во взаимодействии с клиентами — дроны не смогут уточнить детали, как курьеры, что может привести к сбоям.