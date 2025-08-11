«Не очень понимаю»: HR-эксперт Мурадян высказался о замене людей-курьеров на дроны

11 августа 2025, 14:33

HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что дроны не заменят курьеров в ближайшие годы

Фото: Istock/nirat

HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и кадрам Гарри Мурадян считает, что беспилотные летательные аппараты в обозримом будущем не смогут полностью вытеснить людей из сферы доставки.





В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Мурадян заявил, что пока труд человека остается дешёвым, доставкой будут заниматься люди.



Эксперт сомневается в готовности России к массовому использованию дронов через 2–3 года, отмечая проблемы с инфраструктурой и законодательством. Если дрон упадет из-за сбоя связи и повредит груз, непонятно, кто будет нести ответственность.

«Представьте, дроны доставляют товары до многоквартирных домов. Не очень понимаю, как они будут попадать в подъезд или в окна», — сказал HR-эксперт.