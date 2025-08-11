Калининградским врачам второй раз пересмотрели приговор за убийство недоношенного младенца

11 августа 2025, 13:24

Суд вынес приговор калининградским врачам за убийство новорождённого

Фото: Istock/JadeThaiCatwalk

Мособлсуд вынес приговор врачам из Калининграда Элине Сушкевич и Елене Белой, признав их виновными в убийстве новорождённого. Отмечается, что дело врачей калининградского роддома №4 длится уже 7 лет.





По данным «RT», в 2018 году у уроженки Узбекистана Заримхон Ахмедовой на 24-й неделе беременности родился недоношенный ребёнок весом 700 г. И. о. главврача Елена Белая приказала анестезиологу Элине Сушкевич ввести ему смертельную дозу сульфата магния, считая, что младенец не выживет.



Защита отрицала состав преступления, и уголовное дело несколько раз было отправлено на пересмотр. Только 30 июля с участием присяжных вину фигуранток признали доказанной.

«Сушкевич назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима, Белой — 9,5 года с отбыванием в колонии общего режима», — заявили в суде.