«Не отдаст»: Стало известно, почему семья Усольцевых может остаться ненайденной
Глава «ЛизаАлерт» Сергеев: природа сохранит тайну исчезновения семьи Усольцевых
Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что природа может навсегда сохранить тайну исчезновения семьи Усольцевых.
В беседе с изданием «Абзац» Сергеев отметил, что к трагедии могла привести череда критических ошибок.
«Совершенно понятно, что в некоторых случаях природа и ничего не отдаст, просто по причине того, что природа умеет сохранять свои тайны. Всё, что попадает в живую природу, очень быстро превращается в её элемент», — сказал мужчина.По словам председателя, поисковики рассчитывали найти новые зацепки после схода снега. Они обследовали территорию с помощью беспилотников и сделали около 100 тысяч снимков. Затем фотографии обработали нейросетью, а специалисты дополнительно проверили подозрительные участки на местности.
Однако найти предметы или следы, которые можно было бы достоверно связать с семьёй Усольцевых, не получилось. По словам Сергеева, обнаруженные артефакты могли принадлежать другим людям, поэтому считать их доказательством присутствия пропавших нельзя.