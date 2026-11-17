Врач предупредил владельцев домашних животных о распространенной опасной привычке
Целовать домашних животных, особенно в нос и пасть, не рекомендуется из-за риска передачи инфекций. Об этом заявил ветеринарный врач, эксперт «Валта Пет Продактс» Антон Тихоненков, передает «Лента.ру».
Специалист подчеркнул, что в слюне здоровых кошек и собак нередко присутствуют бактерии, такие как Pasteurella и Capnocytophaga. Эти микроорганизмы, попадая на поврежденную кожу или слизистые человека, могут вызывать воспалительные процессы. В редких случаях такие инфекции могут приводить к серьезным осложнениям, пояснил Тихоненков.
Однако даже регулярные прививки, обработка от паразитов и визиты к ветеринару не могут полностью устранить все риски. Во время прогулок собаки обнюхивают землю, контактируют с другими животными, их экскрементами и могут подбирать различные предметы. Кошки, в свою очередь, вылизывают свою шерсть и лапы, на которых остаются загрязнения. Таким образом, даже у внешне чистого питомца на морде могут присутствовать патогенные микроорганизмы, отметил ветврач.
Кроме того, не все кошки и собаки любят поцелуи. Когда человек приближается лицом к морде животного или сильно его обнимает, питомец может испытывать дискомфорт и пытаться освободиться. В таких ситуациях даже спокойная собака или кошка может укусить или поцарапать своего владельца, заключил он.
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