17 ноября 2026, 12:25

Ветврач Тихоненков: Не следует целовать домашних питомцев из-за риска инфекций

Фото: iStock/Chalabala

Целовать домашних животных, особенно в нос и пасть, не рекомендуется из-за риска передачи инфекций. Об этом заявил ветеринарный врач, эксперт «Валта Пет Продактс» Антон Тихоненков, передает «Лента.ру».