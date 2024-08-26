Психолог Наумова назвала неожиданный мотиватор для учёбы ребёнка

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Психолог Наталья Наумова заявила, что мотивировать ребёнка к хорошей учёбе могут личные успехи его родителей.
«Мотивировать стоит через успех, через возможности. Когда у ребёнка что-то получается, у него есть желание этим заниматься. Когда учёба становится недоступной, мотивация падает, и потребностей нет. Если не получается в учебе, нужно приободрить ребенка с помощью хобби. Это важно для самооценки школьника», — отметила в беседе с NEWS.ru Наумова.
Ранее Наталья Наумова заявляла, что оценки не всегда полностью зависят от ребёнка. Поэтому за неудовлетворительные оценки в школе ребёнка стоит не ругать, а поддерживать.
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