«Не перерабатывают»: в РФ оценили инициативу ЛДПР об исключении выходных дней из отпуска

Эксперт Яковлева: Исключать выходные из отпуска точно не нужно
Вычитать выходные дни из расчёта ежегодного оплачиваемого отпуска россиян нецелесообразно. Так считает эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.



Напомним, депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение правительства законопроект, в рамках которого предлагается исключить выходные дни из ежегодного оплачиваемого отпуска. По мнению Слуцкого, отпуск необходимо считать в рабочих днях, чтобы люди могли полноценно восстановиться за время отдыха.

«Исключать выходные из отпуска точно не нужно. Это приведет к тому, что у сотрудников увеличится общее количество дней отпуска до 36. По сравнению с опытом других стран, у россиян и так достаточно большой отпуск, сотрудники не перерабатывают. Также у нас много праздничных дней. Это совершенно нецелесообразно», — заявила Яковлева «Вечерней Москве».

Она отметила, что при увеличении оплачиваемого отпуска путём исключения выходных, порядок расчёта отпускных выплат останется прежним.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Москве 24», что исключение выходных дней из числа отпускных бессмысленно.

Она напомнила, что во времена СССР отпуск считали в рабочих днях без учета праздников и выходных. На сегодняшний день для этого используются календарные дни, включая выходные, но исключая праздники.

«Предлагаемая смешанная система может усложнить расчет отпусков для работников со сменным графиком — "три через три", "шесть через шесть". Необходимо определить единый подход — либо рабочие, либо календарные дни, — поскольку разница незначительна и не оправдывает изменений», — уверена Бессараб.

Она добавила, что проблема является «надуманной».
