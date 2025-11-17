«Не перерабатывают»: в РФ оценили инициативу ЛДПР об исключении выходных дней из отпуска

17 ноября 2025, 14:41

Эксперт Яковлева: Исключать выходные из отпуска точно не нужно

Фото: iStock/Pla2na

Вычитать выходные дни из расчёта ежегодного оплачиваемого отпуска россиян нецелесообразно. Так считает эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.





Напомним, депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение правительства законопроект, в рамках которого предлагается исключить выходные дни из ежегодного оплачиваемого отпуска. По мнению Слуцкого, отпуск необходимо считать в рабочих днях, чтобы люди могли полноценно восстановиться за время отдыха.





«Исключать выходные из отпуска точно не нужно. Это приведет к тому, что у сотрудников увеличится общее количество дней отпуска до 36. По сравнению с опытом других стран, у россиян и так достаточно большой отпуск, сотрудники не перерабатывают. Также у нас много праздничных дней. Это совершенно нецелесообразно», — заявила Яковлева «Вечерней Москве».

«Предлагаемая смешанная система может усложнить расчет отпусков для работников со сменным графиком — "три через три", "шесть через шесть". Необходимо определить единый подход — либо рабочие, либо календарные дни, — поскольку разница незначительна и не оправдывает изменений», — уверена Бессараб.