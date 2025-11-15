Россиянам рассказали, будут ли в 2026 году шестидневные рабочие недели
В 2026 году россиян не ожидают шестидневные рабочие недели. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса HeadHunter.
В отличие от будущего года, в 2025 году такая «долгая» рабочая неделя один раз все же была — она пришлась на прошлый месяц. Россияне отработали с 27 октября по 1 ноября, а после отдохнули три дня подряд.
При этом на старый 2024 год пришлось целых три шестидневные недели. Они выпадали на апрель, ноябрь и декабрь.
Ранее «Радио 1» писало о производственном календаре на 2026 год. Он определяет официальное распределение рабочих, выходных и праздничных дней в России.
Согласно утверждённому графику, россиян ждёт 247 рабочих дней и 118 выходных. О том, в какое время лучше взять отпуск, чтобы отдохнуть дольше, читайте в нашем материале.
