Россиянам рассказали, будут ли в 2026 году шестидневные рабочие недели

15 ноября 2025, 03:40

HeadHunter: В 2026 году у россиян не будет шестидневных рабочих недель

Фото: iStock/Daisy-Daisy

В 2026 году россиян не ожидают шестидневные рабочие недели. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса HeadHunter.