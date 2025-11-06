В ГД оценили предложение о сокращении летних каникул для школьников

06 ноября 2025, 22:58

Депутат Толмачёв: идея сокращения каникул вызывает сомнения

Фото: iStock/hxdbzxy

Предложение сократить летние каникулы может быть актуально для жителей мегаполисов, где родители много работают, однако для всех российских школьников такая мера не подойдёт. Так считает заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв.





Напомним, детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние каникулы в школе до двух месяцев, а июнь сделать учебным месяцем, поскольку родители не знают, чем занять детей в летний период.



По словам Толмачева, школьная система должна оставаться единой и равно доступной российским школьникам.





«Предложение сократить каникулы, возможно, актуально для мегаполисов, где каждая минута работающих родителей имеет цену. Но вот востребованность меры в масштабах всей страны пока вызывает сомнения», — отметил депутат в разговоре с RT.

«Во-первых, дети крайне перегружены в обычные учебные часы. Если убрать творческие предметы и оставить нагрузку только по основным дисциплинам, то ученики не будут уделять так много времени занятиям. Например, старшеклассники находятся в школе до 16–17 часов, а затем делают уроки до ночи — это ненормально», — уточнила специалист.