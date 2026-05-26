Не подозревавшая о беременности женщина перепутала начало родов с похмельем
В Великобритании женщина, не подозревавшая о беременности, приняла начало родов за тяжелое похмелье после вечеринки в пабе. Об этом информирует The Sun.
В один из дней в апреле 2024 года Луиза Экклстон, 35-летняя жительница Сток-он-Трент, не имевшая ни мужа, ни детей, отправилась в паб с друзьями, где пила вино и коктейли. Проведя ночь у подруги, на следующее утро британка вернулась домой и заказала еду на дом, чтобы справиться с похмельем.
Однако ночью она почувствовала сильные боли в животе. Подумав, что это либо болезненная менструация, либо отравление, женщина попросила мать вызвать скорую помощь. Оператор спросил, возможно ли, что она беременна, на что Экклстон ответила отрицательно, объяснив, что получает противозачаточные инъекции и не имеет постоянного партнера.
Однако, помогая дочери снять белье для осмотра по просьбе медиков, мать Луизы увидела головку ребенка. Под руководством диспетчера она приняла роды и начала делать новорожденному искусственное дыхание, пока не прибыли шесть парамедиков. Мальчик, весивший чуть более килограмма, родился на 28-й неделе. Из-за недостатка кислорода при родах у него диагностировали повреждение мозга. В течение четырех дней он находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, перенес четыре переливания крови и лечение от сепсиса.
После родов Луиза испытывала сильное чувство вины. За три дня до этого она подписала в тату-салоне документ о том, что не беременна, а за 48 часов до родов употребляла алкоголь. Сейчас ее сыну Линкольну два года. Несмотря на мрачные прогнозы врачей, мальчик научился сидеть, ползать и передвигаться вдоль мебели. Однако он по-прежнему питается через трубку и находится под наблюдением неврологов.
