Гинеколог предупредила о вреде сидячей работы для женского здоровья
Малоподвижный образ жизни может спровоцировать целый список гинекологических заболеваний. Об этом сообщила гинеколог-эндокринолог Татьяна Сонина в разговоре с Life.ru.
Врач утверждает, что одной из наиболее распространённых проблем является застой крови в органах малого таза. Длительное сидение замедляет кровоток, а мышцы тазового дна и брюшной полости остаются напряжёнными. Это может вызвать воспалительные процессы, усилить болезненные менструации и повысить риск варикозного расширения вен в области малого таза.
Сонина отметила, что сидячая работа и недостаток физической активности негативно сказываются на обмене веществ и могут привести к гормональным нарушениям. Низкая активность может способствовать набору веса, что также оказывает вредное воздействие на женское здоровье. Например, увеличение выработки эстрогенов способно вызвать сбои в менструальном цикле, эндометриоз и миому матки. Кроме того, нарушения кровообращения могут снизить фертильность и затруднить планирование беременности.
Гинеколог подчеркнула, что простые меры профилактики могут снизить риски. Она советует делать перерывы в работе каждые 45–60 минут, больше ходить, следить за осанкой и вводить в распорядок дня умеренные физические нагрузки. Также Сонина рекомендовала выполнять упражнения для мышц тазового дна, поддерживать питьевой режим и регулярно ходить на профилактические осмотры.
