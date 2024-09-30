«Не полагаться на авось»: Гороскоп с 30 сентября по 6 октября для всех знаков зодиака

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Новолуние и Солнечное затмение 2 октября располагает к самоанализу и самосовершенствованию. Полезно рефлексировать и исследовать природу своих поступков и привычек для того, чтобы легче было прийти к равновесию и гармонии. Рост и развитие возможны, если быть более адаптивными, эмпатичными и добрыми. Благоприятно отпускать прошлое и планировать будущее.
Во взаимоотношениях надо увидеть шанс для саморазвития и счастья. Партнёрство становится очень важным. Но не стоит забывать и о своих потребностях и желаниях. Важна гармония и равновесие. Необходимо сохранять свою индивидуальность, идти своим путём, заключать союз с партнёром, который не мешает личностному росту и, который тоже не отказывается от своих стремлений и потребностей ради отношений.
Немаловажными являются позитивные эмоции и радость от общения. Появляется возможность для укрепления взаимоотношений и для более лучшего понимания себя и партнёра.
Любовь может стать страстной, интенсивной и в тоже время надёжной и практичной. Желательно избегать провокаций, оберегать внутренний мир друг друга и осторожно устанавливать более глубокую доверительную и стабильную связь.
Для достижения успеха во всех сферах важно быть ответственными в принятии решений и обязательств, избегать легкомысленности и не полагаться на «авось». При возникновении разногласий нужно стремиться к компромиссу.
В финансовых вопросах надо полагаться на долгосрочную перспективу и надёжность.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака:
Овну надо делиться с окружающими своим хорошим настроением, позитивно оценивать себя и других.
Тельцу нужно отмечать красоту в том, что его окружает и радоваться простым мелочам.
Близнецам важно выделить время для интеллектуального развития и творческого самовыражения.
Рак станет более восприимчивым. Ему нужно общаться с близкими людьми и восстановить силы.
Лев окажется в центре внимания. Он проявит себя яркой и интересной личностью.
Дева станет убедительнее и настойчивее. Её открытость к общению поможет укрепить отношения.
Весы станут привлекательнее, а их романтичность и оптимизм пробудят новые позитивные эмоции.
Скорпион поймет то, что скрыто и сможет смелее ориентироваться в ситуации.
Стрельцу нужно интересоваться всем тем, что позволяет ему расти и становиться лучше и влиятельнее.
Козерогу надо оставить самокритику. Ему необходимо поднимать себе настроение, перечисляя свои достижения и победы.
Водолей внезапно осознает, как решить мучавший его вопрос. Он увидит новые возможности.
Рыбам важно разгадать свои сны. Их восприятие усилится. Им лучше избегать резких и быстрых реакций в деловой сфере.
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Немаловажными являются позитивные эмоции и радость от общения. Появляется возможность для укрепления взаимоотношений и для более лучшего понимания себя и партнёра.
Любовь может стать страстной, интенсивной и в тоже время надёжной и практичной. Желательно избегать провокаций, оберегать внутренний мир друг друга и осторожно устанавливать более глубокую доверительную и стабильную связь.
Для достижения успеха во всех сферах важно быть ответственными в принятии решений и обязательств, избегать легкомысленности и не полагаться на «авось». При возникновении разногласий нужно стремиться к компромиссу.
В финансовых вопросах надо полагаться на долгосрочную перспективу и надёжность.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака:
Овну надо делиться с окружающими своим хорошим настроением, позитивно оценивать себя и других.
Тельцу нужно отмечать красоту в том, что его окружает и радоваться простым мелочам.
Близнецам важно выделить время для интеллектуального развития и творческого самовыражения.
Рак станет более восприимчивым. Ему нужно общаться с близкими людьми и восстановить силы.
Лев окажется в центре внимания. Он проявит себя яркой и интересной личностью.
Дева станет убедительнее и настойчивее. Её открытость к общению поможет укрепить отношения.
Весы станут привлекательнее, а их романтичность и оптимизм пробудят новые позитивные эмоции.
Скорпион поймет то, что скрыто и сможет смелее ориентироваться в ситуации.
Стрельцу нужно интересоваться всем тем, что позволяет ему расти и становиться лучше и влиятельнее.
Козерогу надо оставить самокритику. Ему необходимо поднимать себе настроение, перечисляя свои достижения и победы.
Водолей внезапно осознает, как решить мучавший его вопрос. Он увидит новые возможности.
Рыбам важно разгадать свои сны. Их восприятие усилится. Им лучше избегать резких и быстрых реакций в деловой сфере.
Читайте также:
Астролог Драган раскрыла, чего лучше не делать в предстоящий коридор затмений
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Анастасия Бондарева