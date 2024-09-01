«Не помню свои линейки»: Волочкова рассказала про свои школьные годы

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
1 сентября традиционно считается днем знаний. Школьники и учителя вступают в новый учебный год.
Российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова в беседе с «Радио 1» рассказала, что практически не помнит своих школьных линеек, потому что все время и внимание уделяла балету.
Она поделилась историей о важном первом сентября ее дочери, который она никогда не забудет.
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«Я с пяти лет была очень одержима балетом. После того, как я первый раз посмотрела балет «Щелкунчик» в Мариинском театре, и я ждала, пока мне исполнится 9 лет. Первое сентября я помню в балетном училище. У меня была мечта — поскорее попасть в балетный класс и начать заниматься балетом, обучаться этому. Каждая линейка у меня ассоциировалась с тем, чтобы успеть разогреться перед балетным занятием. Я даже линеек не помню, так же, как и свой выпускной. Моим выпускным был балет «Лебединое озеро» который я танцевала. А первое сентября, когда я выпустилась из академии, помню. Там я уже приезжала в качестве гостьи», — поделилась артистка.
Она поделилась историей о важном первом сентября ее дочери, который она никогда не забудет.
«У меня есть единственное первое сентября, которое я помню , когда моя дочь Ариадна пошла в 1 «А» класс. Ее провожали мы с папой и бабушкой — моей мамой. Ариша несла первый звонок и пела песню «Дорогою добра». Вот это первое сентября я не забуду никогда в своей жизни», — рассказала танцовщица.В завершении беседы Анастасия Волочкова поздравила всех учащихся с праздником.
«Хочу пожелать всем ученикам достигать своих целей, не жалеть времени и сил, не жалеть для того, чтобы получать знания, они пригождаются в жизни в любом случае, ну и важно найти свою цель», — пожелала артистка балета.
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