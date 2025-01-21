Не понадобится даже духовка: ленивая пицца на сковороде за 20 минут

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Чтобы приготовить такую пиццу, не нужно вымешивать тесто и разогревать духовку. Весь процесс займет не более пяти минут.
Ингредиенты для пиццы на сковороде
- 2 ст. л. сметаны;
- 2 ст. л. майонеза;
- 1 яйцо;
- 4 ст. л. муки;
- 100 г копчёной колбасы;
- 80 г твёрдого сыра;
- 1 помидор;
- 1 ст. л. растительного масла;
- молотый чёрный перец и соль — по вкусу;
- 1 веточка петрушки (для украшения).
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Пошаговая инструкция приготовления пиццы на сковороде
- Подготовьте продукты.
- Нарежьте колбасу тонкими ломтиками, а помидор — тонкими дольками. Натрите сыр на тёрке.
- В миске смешайте сметану и майонез, а затем добавьте яйцо и сбейте, посолите и поперчите. Перемешайте.
- Всыпьте всю муку, венчиком перемешайте тесто до однородного состояния.
- Холодную сковороду (диаметром 20 см) смажьте растительным маслом. Выложите тесто и распределите его равномерно по дну сковороды.
- На тесто выложите колбасу, затем помидоры.
- Посыпьте сверху тёртым сыром. Поставьте сковороду на средний огонь, накройте крышкой и готовьте пиццу 20 минут. Сыр должен расплавиться, а тесто — подрумяниться.
Приятного аппетита!
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Анастасия Ларина