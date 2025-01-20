Грибной суп-пюре из шампиньонов и картофеля: пошаговый рецепт идеального блюда на ужин

Фото: istockphoto / nata_vkusidey
Грибной суп-пюре — это сытное и ароматное блюдо, которое согреет вас в холодные дни. Сочетание свежих грибов, нежного картофеля и сливок создаёт удивительно кремовую текстуру и насыщенный вкус.
Чтобы приготовить суп-пюре, понадобится всего несколько простых составляющих и не более 20 минут свободгого времени.
Грибной суп-пюре отлично сочетается с хрустящими гренками, свежим хлебом или булочками. Также можно подать с тертым сыром или сметаной.
Суп-пюре разливают по тарелкам, украшают свежей зеленью и, при желании, добавляют немного сливок сверху для красоты. Можно также посыпать суп тертым сыром или добавить несколько жареных грибов для украшения.
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Ингредиенты:
- 500 г свежих грибов (шампиньонов, белых или любых других по вашему выбору);
- 1 средняя луковица;
- 2-3 картофелины;
- 1-2 зубчика чеснока;
- 00 мл овощного или куриного бульона;
- 200 мл сливок (20-30%);
- 2 ст. ложки растительного масла;
- Соль и черный перец по вкусу;
- Свежая зелень (петрушка или укроп) для подач.
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Инструкция:
- Подготовка ингредиентов: грибы промойте и нарежьте небольшими кусочками; лук и чеснок очистите и мелко нарежьте; картофель очистите и нарежьте кубиками.
- Обжарка лука и чеснока: в кастрюле разогрейте растительное масло на среднем огне. Затем добавьте нарезанный лук и обжаривайте до прозрачности, затем добавьте чеснок и жарьте еще минуту.
- Добавление грибов: к луку с чесноком добавьте нарезанные грибы. Обжаривайте их до тех пор, пока они не станут мягкими и не выпустят сок, около 5-7 минут.
- Добавление картофеля и бульона: добавьте нарезанный картофель к грибам и залейте все бульоном. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне до готовности картофеля (примерно 15-20 минут).
- Пюрирование супа: снимите кастрюлю с огня и дайте немного остыть. Затем с помощью блендера пюрируйте суп до однородной консистенции. Если у вас нет блендера, можно использовать толкушку для картофеля.
- Добавление сливок: верните суп на плиту, добавьте сливки, посолите и поперчите по вкусу. Доведите до легкого кипения и выключите огонь.
С чем употреблять:
Грибной суп-пюре отлично сочетается с хрустящими гренками, свежим хлебом или булочками. Также можно подать с тертым сыром или сметаной.
Фото: istockphoto / Kathleen Juanda Teo
Как подают:
Суп-пюре разливают по тарелкам, украшают свежей зеленью и, при желании, добавляют немного сливок сверху для красоты. Можно также посыпать суп тертым сыром или добавить несколько жареных грибов для украшения.
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Дайана Хусинова