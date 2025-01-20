Секрет идеального чаепития: классический чизкейк Нью-Йорк с кремовой начинкой из простых ингредиентов

Фото: istockphoto / Arx0nt
Чизкейк Нью-Йорк — классический десерт с кремовой начинкой и хрустящей основой. Легкий в приготовлении и невероятно вкусный, он станет отличным выбором для любого торжества или чаепития, а «Радио 1» расскажет, как его правильно приготовить.
Ингредиенты
Для основы:
- песочное печенье — 200 г;
- сливочное масло — 100 г.
- творожный сыр — 900 г;
- сметана — 200 г;
- сахар — 150 г;
- яйца — 4 штуки;
- ванильный экстракт — 1 чайная ложка;
- соль — 1 щепотка;
- лимонный сок — 2 столовые ложки;
- сливки 33% — 150 мл.
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Инструкция
- Подготовка основы: печенье измельчите в крошку с помощью блендера или скалки. Смешайте с растопленным сливочным маслом и выложите в форму диаметром 22 см, утрамбовав массу по дну. Поставьте форму в холодильник на 30 минут, чтобы основа застыла.
- Приготовление начинки: в глубокой миске взбейте творожный сыр с сахаром и ванильным экстрактом до кремовой консистенции. Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать. Влейте сметану, сливки и лимонный сок, тщательно перемешайте до однородности.
- Запекание: разогрейте духовку до 200°C. Вылейте полученную массу на основу из печенья и поставьте форму в духовку. Запекайте чизкейк около 50-60 минут. Он должен слегка подрумяниться по краям и оставаться немного подвижным в центре.
- Охлаждение: После выпекания оставьте чизкейк в духовке с приоткрытой дверцей на 1 час, чтобы он постепенно остыл. Затем оставьте его в холодильнике минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
С чем употреблять
Чизкейк Нью-Йорк идеально сочетается с ягодами (малина, клубника, черника), фруктами (ананас, манго) или соусами (карамель, шоколад, ягодный сироп).
Фото: istockphoto / Arx0nt
Чизкейк подают охлажденным, нарезанным на порции. Украшают свежими ягодами или фруктами, а также поливают соусами по вкусу.
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Дайана Хусинова