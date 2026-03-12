«Не понимают, как это работает»: Wylsacom заявил, что в РФ нет роста продаж пейджеров

12 марта 2026, 17:39

Техноблогер Wylsacom назвал выдумкой данные о росте продаж пейджеров в РФ

Фото: iStock/Dmitriy83

Сообщения СМИ о росте продаж пейджеров на фоне проблем со связью являются выдумкой. Такое заявление сделал техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom).





Ранее Москва 24 со ссылкой на пресс-службу Wildberries сообщила о росте продаж раций, пейджеров и стационарных телефонов на фоне перебоев мобильного интернета в столице.





«Оборот бытовых радиостанций (раций) вырос на 27%, пейджеров для связи с клиентами и персоналом — на 73%, стационарных телефонов — на четверть», — уточнили в маркетплейсе.

«Сейчас действительно нет сервисов, которые оказывают услуги пейджинговой связи. И если у тебя даже остался какой-то старый-старый пейджер и ты его захотел продать, это скорее подойдет для реквизита в кино, чем для того, чтобы пользоваться полноценной связью», — сказал Петухов «Газете.Ru».