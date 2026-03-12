В Москве резко подорожали портативные Wi-Fi-роутеры со встроенными VPN
В Москве резко подорожали портативные Wi-Fi-роутеры со встроенными VPN. Их стоимость выросла на 10–35 тысяч рублей на фоне повышенного спроса.
Как сообщает Telegram-канал Mash, если раньше такие устройства стоили около 15 тысяч рублей, то сейчас цены варьируются примерно от 25 до 50 тысяч рублей. Рост стоимости связывают с перебоями в работе мобильного интернета в столице и желанием пользователей обеспечить стабильный доступ к сети.
Портативные роутеры позиционируются как компактные и универсальные устройства для подключения к интернету. По словам продавцов, они позволяют раздавать Wi-Fi и одновременно использовать VPN-соединение, что помогает скрывать интернет-трафик и обходить ограничения.
Кроме таких устройств, покупателям предлагают и другие варианты подключения. В частности, продаются LTE-комплексы — роутеры с SIM-картой и внешней направленной антенной, которая усиливает сигнал базовой станции. Такие системы используют для улучшения связи в местах со слабым покрытием.
Также на рынке вырос интерес к зарубежным eSIM и обычным SIM-картам. Среди предлагаемых стран — Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Япония, Южная Корея, США, ОАЭ и Турция. Продавцы утверждают, что такие карты можно использовать как резервный канал связи. По словам участников рынка, спрос на подобные устройства и услуги в последнее время заметно увеличился, несмотря на их высокую стоимость.
