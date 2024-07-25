«Не пожалели, что пришли»: Как прошла «Ночь в парке» в Сергиевом-Посаде

Фото: Парк «Покровский»
20 июля в более чем 80 парках Подмосковья прошло мероприятие «Ночь в парке». В пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что посетителей программ оказалось больше 45 тысяч.
Ни один зритель не остался без занятия, потому что были арт-выставки современных художников, огненное и световое шоу, концерты, неоновые дискотеки, танцевальные батлы, показательные выступления солистов и коллективов художественной самодеятельности, кинопоказы под открытым небом. Каждый подмосковный парк готовил свою уникальную программу.
Например, в парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа, как рассказали, организаторы площадки, вечер был посвящён детям и истории родного края.
Фото: Парк «Покровский»
Праздник открыло шоу мыльных пузырей с мастер-классом от студии циркового искусства «Арлекино». Под девизом «Взломай культурный код» работали творческие мастерские, в которых ребята расписывали матрёшки из фанеры, цветы и грибочки акриловыми красками с люминофором. Для всех желающих был организован аквагрим «Раскрасим мир», который имел оглушительный успех среди детей всех возрастов. Для интеллектуалов прошёл литературный скетчинг — мастер-класс по стихосложению и сторителлингу.
Фото: Парк «Покровский»
Руководители парка отметили, что помимо развлекательных программ на территории можно было угоститься лакомствами и напитками.
Фото: Парк «Покровский»
Также состоялась детская дискотека, финалом которой стало коллективное исполнение «Ламбады», а в завершении вечера, когда стемнело, прошёл кинопоказ художественного фильма «Афоня» из золотого фонда российского кинематографа.
Фото: Парк «Покровский»
Парк посетили не только жители Сергиева-Посада, но и гости округа, которые сказали, что «Покровский» светился огнями и радовал не только природной красотой, но и продуманной развлекательной программой.
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Например, в парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа, как рассказали, организаторы площадки, вечер был посвящён детям и истории родного края.
Фото: Парк «Покровский»
Праздник открыло шоу мыльных пузырей с мастер-классом от студии циркового искусства «Арлекино». Под девизом «Взломай культурный код» работали творческие мастерские, в которых ребята расписывали матрёшки из фанеры, цветы и грибочки акриловыми красками с люминофором. Для всех желающих был организован аквагрим «Раскрасим мир», который имел оглушительный успех среди детей всех возрастов. Для интеллектуалов прошёл литературный скетчинг — мастер-класс по стихосложению и сторителлингу.
Фото: Парк «Покровский»
Руководители парка отметили, что помимо развлекательных программ на территории можно было угоститься лакомствами и напитками.
«Работал лимонад-бар под открытым небом, где помимо авторских напитков можно было приобрести и отведать традиционные испанские сладости — чуррос. А для хранителей традиций отечественных было устроено бесплатное чаепитие, на котором снова вспоминали творчество Бориса Пастернака и угощались яблочной пастилой, баранками и печеньем», — рассказали они корреспонденту «Радио 1».
Фото: Парк «Покровский»
Также состоялась детская дискотека, финалом которой стало коллективное исполнение «Ламбады», а в завершении вечера, когда стемнело, прошёл кинопоказ художественного фильма «Афоня» из золотого фонда российского кинематографа.
Фото: Парк «Покровский»
«Очень понравилось, не пожалели, что пришли. Очень весело провели время!» — поделились гости праздника.
Парк посетили не только жители Сергиева-Посада, но и гости округа, которые сказали, что «Покровский» светился огнями и радовал не только природной красотой, но и продуманной развлекательной программой.
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Анастасия Бондарева