«Не предназначен»: в отеле под Ростовом рассказали, почему отказались заселять бойцов СВО

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В отеле «Добрыня», расположенном в Ростовской области, объяснили ситуацию с отказом заселять военнослужащих, вернувшихся из отпуска в зону проведения СВО. Забронированный для солдат номер предназначался для двоих взрослых и детей, рассказал представитель гостиницы, сообщает KP.RU.
По словам собеседника издания, свободных номеров в отеле не было, а тот, что был забронирован для военных, не предназначался для «такого состава гостей».
Кроме того, представитель гостиницы настаивает, что отель имеет право отказать в заселении без объяснения причин. Сотрудники «Добрыни» сообщили, что прежде были случаи, когда участники спецоперации, остановившиеся в гостинице, шумели и курили в номерах.
Прежде сообщалось, что администратор отеля «Добрыня» отказал военнослужащим в заселении.
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Кроме того, представитель гостиницы настаивает, что отель имеет право отказать в заселении без объяснения причин. Сотрудники «Добрыни» сообщили, что прежде были случаи, когда участники спецоперации, остановившиеся в гостинице, шумели и курили в номерах.
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Анастасия Крестьянова