Фото: istockphoto/aapsky
Российские военные нанесли комбинированный удар по позициям противника в районе населённого пункта Серебрянка в Донецкой Народной Республике. В результате огневое поражение было нанесено командно-наблюдательному пункту Национальной гвардии Украины.
Всего при помощи координированных ударов Вооруженными силами РФ были поражены живая сила и боевая техника противника в 113 районах. На Купянском направлении российские бойцы отразили 10 атак подразделений ВСУ. Суточные потери украинской стороны в этом районе составили свыше 60 человек. Кроме живой силы противника, российские военные уничтожили несколько единиц техники, в том числе танк Leopard и три БМП.
Читайте также:
Последние новости СВО: где прорвали оборону ВС РФ, как сдерживают наступление ВСУ
Бригада «Север-V» уничтожила логово «Бабы Яги» под Артёмовском - видео
Минобороны заявило об ударе по опорному пункту ВСУ экипажами Су-34
Александр Бойцов