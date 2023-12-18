Украинский пленный рассказал, как прошел «медкомиссию» всего из одного врача

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Оказавшийся в российском плену украинский военнослужащий Александр Дьяков рассказал РИА Новости, что прошел медкомиссию только из одного врача.
«Я приехал в Киевский военкомат, мне дали 200 вопросов, я на них ответил, и мне сказали, что я годен. Потом меня в час дня повезли в Измаил на медкомиссию. Я прошел «ухо-горло-нос» (оториноларинголога), и все, больше ничего не проходил. И мне написали, что я годен», — поделился военный.После этого мужчину отправили в Одессу, откуда 21 апреля его направили на прохождение военной подготовки.
«Я не хочу возвращаться на Украину, потому что меня опять заберут на передовую», — сказал Дьяков.Ранее военный аналитик Скотт Риттер заявил, что в зоне СВО из-за некомпетентности украинского командования гибнет до 90% мобилизованных украинцев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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