Украинский пленный рассказал, как прошел «медкомиссию» всего из одного врача

Противник стягивает резервы на нескольких участках фронта, чтобы подавить наступление ВС РФ, однако российским бойцам удается прорвать оборону ВСУ. О том, как складывается обстановка в зоне проведения спецоперации, и на каком направлении развернулись ожесточенные бои, читайте в материале «Радио 1».