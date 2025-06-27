«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего»: Филипп Киркоров обратился к Пашиняну

27 июня 2025, 13:41

Филипп Киркоров заступился за Карапетяна и армянских священников

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Король отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров публично заступился за предпринимателя Самвела Карапетяна и армянских священнослужителей, которые находятся под уголовным преследованием в Армении. Он обратился и к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, напомнив ему одну из библейских заповедей.







«Прошу прекратить гонения на Самвела, прекратить политические репрессии на церковь и священнослужителей», — отметил певец в видеообращении, которое выложил в своем Телеграм-канале.