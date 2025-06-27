«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего»: Филипп Киркоров обратился к Пашиняну
Филипп Киркоров заступился за Карапетяна и армянских священников
Король отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров публично заступился за предпринимателя Самвела Карапетяна и армянских священнослужителей, которые находятся под уголовным преследованием в Армении. Он обратился и к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, напомнив ему одну из библейских заповедей.
«Прошу прекратить гонения на Самвела, прекратить политические репрессии на церковь и священнослужителей», — отметил певец в видеообращении, которое выложил в своем Телеграм-канале.
Киркоров попросил органы исполнительной власти страны начать исполнять свои обязанности по улучшению состояния Армении, а не «нападать на священнослужителей и почитаемых персон» государства.
Еще артист обратил внимание, что Карапетян оказался под следствием по «абсурдным и надуманным обвинениям». Со слов исполнителя хита «Я эту жизнь тебе отдам», предприниматель всегда поддерживал страну, помогал социальным проектам, не участвовал в политике и защищал угнетенных.
Певец также напомнил Николу Пашиняну об одн из библейских заповедей: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». По словам Киркорова, он не может оставаться в стороне от происходящего с представителями армянской апостольской церкви и их сторонниками.
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