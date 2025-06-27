Жительница Тюмени выиграла более 20 млн благодаря рыжему котёнку Фарту

27 июня 2025, 08:50

Фото: iStock/Maria_Andeevna

Жительница Тюменской области стала обладательницей внушительного выигрыша в размере 21 880 354 руб. в онлайн-лотерее «Супер 8». Об этом пишет РИА Новости.





Удача, по её мнению, пришла к ней благодаря рыжему котенку, которого она нашла на улице.



В день выигрыша Надежда неожиданно стала владельцем нового питомца. Она обнаружила выброшенных котят и смогла поймать одного из них, которого решила оставить себе. По её словам, именно этот пушистый член семьи мог принести ей удачу в лотерее.





«Рыжий – к деньгам», — отметила женщина.

«Я даже сперва не всмотрелась в сумму. Потом зашла в приложение и не поверила глазам», — поделилась она.

«Первые мысли были про благотворительность. Точно будем решать уже тогда, когда получим приз», — добавила Надежда.