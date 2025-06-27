Жительница Тюмени выиграла более 20 млн благодаря рыжему котёнку Фарту

Фото: iStock/Maria_Andeevna

Жительница Тюменской области стала обладательницей внушительного выигрыша в размере 21 880 354 руб. в онлайн-лотерее «Супер 8». Об этом пишет РИА Новости.



Удача, по её мнению, пришла к ней благодаря рыжему котенку, которого она нашла на улице.

В день выигрыша Надежда неожиданно стала владельцем нового питомца. Она обнаружила выброшенных котят и смогла поймать одного из них, которого решила оставить себе. По её словам, именно этот пушистый член семьи мог принести ей удачу в лотерее.

«Рыжий – к деньгам», — отметила женщина.

Надежда купила два билета по 500 рублей и выбрала случайные числа. Когда ей пришло заветное сообщение о выигрыше, она находилась на работе и не ожидала такого поворота событий.

«Я даже сперва не всмотрелась в сумму. Потом зашла в приложение и не поверила глазам», — поделилась она.

Пока победительница не определилась с тем, как именно распорядиться своим выигрышем.

«Первые мысли были про благотворительность. Точно будем решать уже тогда, когда получим приз», — добавила Надежда.

Котенка, который стал символом её удачи, она решила назвать Фартом.
Дарья Осипова

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