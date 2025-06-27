Мэр Иркутского района Фролов отказался от алкобатла с Олегом Монголом
Мэр Иркутского района Леонид Фролов отказался от участия в алкобатле с блогером Олегом Монголом, сообщил Телеграм-канал Mash Bobr.
«Я и понять не могу, че это такое», — сказал журналистам чиновник.
Фролов обратил внимание, что воспринимает случившееся как интриги оппонентов.
Конфликт начался после публичных обвинений Олега, который в соцсетях назвал мэра «главным алкашом страны». Блогер предложил Фролову публичное соревнование со спиртным.
«Раньше были времена. Сейчас только мгновения», — отметил мэр Иркутского района.
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