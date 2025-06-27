В Южно-Сахалинске собака могла погибнуть, испугавшись резкого шума
В Южно-Сахалинске собака могла выпасть из окна, испугавшись разбитого стекла. По словам хозяйки, в момент инцидента пес находился в квартире один. Женщина вернулась домой и обнаружила разбитое окно в одной из комнат. Вероятно, окно выбило сильным порывом ветра, так как было закрыто не очень плотно.
По данным Baza, громкий звук мог бы стать причиной гибели собаки. Признаком испуга стала лужа, обнаруженная хозяйкой под подоконником.
К счастью, все обошлось. Женщина уже посетила с питомцем ветеринарную клинику, где врачи не выявили серьезных травм.
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