В Южно-Сахалинске собака могла погибнуть, испугавшись резкого шума

27 июня 2025, 10:47

Фото: iStock / herreid

В Южно-Сахалинске собака могла выпасть из окна, испугавшись разбитого стекла. По словам хозяйки, в момент инцидента пес находился в квартире один. Женщина вернулась домой и обнаружила разбитое окно в одной из комнат. Вероятно, окно выбило сильным порывом ветра, так как было закрыто не очень плотно.