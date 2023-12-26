Лолита раскрыла последствия своего участия в «голой» вечеринке Ивлеевой

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Певица Лолита Милявская сообщила, что люди начали направлять письма с просьбой запретить её и вырезать из новогодних передач после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
«Я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось, выяснилось, что это не понравилось такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач», - написала Лолита в своем Telegram-канале.
Она заявила, что последний раз возвращается к теме прошедшего мероприятия, объяснив, что все шли туда с целью посетить арт-выставку.
По Москве уже пронеслась череда задержаний и административных арестов гостей мероприятия, а депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителей главных телеканалов вырезать из эфира всех, кто засветился на этом «празднике жизни».
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