«Я люблю свою страну»: Собчак извинилась за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой

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Журналистка Ксения Собчак принесла извинения за участие в голой вечеринке Насти Ивлеевой. Соответствующее обращение она опубликовала в своём Telegram-канале.
В своём извинении она отметила, что не хотела никого обидеть своим внешним видом, а также подчеркнула, что очень любит Россию. Также она добавила, что не хотела бы вызвать ненависть к себе.
Вместе с тем Собчак назвала пошлостью попытку сделать преступниками участников вечеринки Ивлеевой. По её словам, мероприятие было закрытое, поэтому фотографии и видео оттуда нельзя принимать за целенаправленную идеологическую диверсию.
Однако журналистка признала, что мероприятие действительно было проведено в неподходящее время.
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Вместе с тем Собчак назвала пошлостью попытку сделать преступниками участников вечеринки Ивлеевой. По её словам, мероприятие было закрытое, поэтому фотографии и видео оттуда нельзя принимать за целенаправленную идеологическую диверсию.
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Анастасия Чинкова