«Не просто проблемы»: Владельцев кошек предупредили о скрытой угрозе в корме
Зоопсихолог Капустина: открытый корм опасен для кошачьего пищеварения
Зоопсихолог Светлана Капустина предупредила владельцев кошек о рисках, связанных с хранением сухого корма в открытом пакете.
В беседе с NEWS.ru эксперт заявила, что сухой корм не стоит хранить в открытом пакете.
«От контакта с окружающей средой, а именно с кислородом, происходит окисление, и он становится прогорклым, теряет свои полезные свойства. Кроме того, он может заплесневеть, если в комнате влажно, а также впитывает посторонние запахи, теряет хрусткость и вкус. Кошка сама откажется его есть. А если всё же съест, у неё могут быть проблемы с пищеварением», — отметила Капустина.Чтобы избежать проблем, зоопсихолог советует герметично закрывать упаковку или пересыпать корм в специальный пищевой контейнер.