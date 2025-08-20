В России объявили в розыск пикап-коуча Алекса Лесли
В России был объявлен в розыск известный пикап-коуч Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Соответствующая информация размещена на сайте МВД.
Как пишет «Постньюс», Лесли разыскивают из-за возбуждения уголовного дела за склонение к совершению изнасилования. Где сейчас находится Алекс, неизвестно. Если отталкиваться от геометок в социальных сетях коуча, то он проживает в Варшаве.
Напомним, что в июне Лесли призывал мужчин домогаться до девушек на улице, хватая их за ягодицы. При этом свои действия ученики пикапера снимали на телефон. Как объяснял сам Алекс, таким образом мужчины смогут добиться расположения у женщин.
Читайте также: