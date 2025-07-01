«Не расслабляемся, не отдыхаем»: пара из Нового Уренгоя поняла призыв по-своему

01 июля 2025, 18:12

Молодежь оторвалась в свой праздник интересным способом

Фото: iStock / fizkes

В Новом Уренгое пара решила отметить День молодежи весьма оригинальным способом, который, судя по всему, отличался от общепринятых гуляний. Пока большинство горожан наслаждались концертом группы IOWA на городской площади, эти двое нашли свой собственный способ развлечься.





Как сообщает SHOT, их квартира, расположенная в непосредственной близости от места проведения праздничных мероприятий, стала центром необычного празднования прямо с окна.





«Обладатели хаты у городской площади по-своему поняли призыв артистов "Не расслабляемся, не отдыхаем" », — говорится в телеграм-канале.