Депутат Аксаков раскрыл, кто может открыть соцвклад под максимальный процент
Депутат рассказал, кто может воспользоваться новыми банковскими инструментами
С 1 июля граждане России, которые получают поддержку от государства смогут заработать на депозитах. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В разговоре с «Татар-информ» Аксаков сообщил, что для граждан, получающих меры социальной поддержки от государства и чей доход ниже прожиточного минимума, предназначены социальные вклады и счета.
«Каждый человек сможет открыть только один социальный вклад и один социальный счет до 50 тысяч рублей, сделать это можно через портал госуслуг. Средства можно снимать без потери процентов, сами проценты начисляются ежемесячно», — разъяснил депутат.Политик заявил, что ставка по вкладу будет максимальной среди всех, существующих в банке, для обычных вкладов сроком до года, а по счету — не ниже половины ключевой ставки Центрального банка РФ.
Ранее в Госдуме прокомментировали заморозку вкладов в банках.