Депутат Аксаков раскрыл, кто может открыть соцвклад под максимальный процент

01 июля 2025, 17:54

Депутат рассказал, кто может воспользоваться новыми банковскими инструментами

Фото: Istock/JmaxStudio

С 1 июля граждане России, которые получают поддержку от государства смогут заработать на депозитах. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.





В разговоре с «Татар-информ» Аксаков сообщил, что для граждан, получающих меры социальной поддержки от государства и чей доход ниже прожиточного минимума, предназначены социальные вклады и счета.

«Каждый человек сможет открыть только один социальный вклад и один социальный счет до 50 тысяч рублей, сделать это можно через портал госуслуг. Средства можно снимать без потери процентов, сами проценты начисляются ежемесячно», — разъяснил депутат.