«Не съехали, а сбежали»: Милонов дал зумерам один совет

21 ноября 2025, 13:02

Милонов посоветовал зумерам не торопиться съезжать от родителей

Фото: istockphoto/Ekaterina79

Человек должен покидать родительский дом только тогда, когда он готов к самостоятельной жизни. С таким мнением выступил заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи Виталий Милонов.





В интервью корреспонденту «Татар-информа» он отметил, что, если юноша уходит от родителей лишь для того, чтобы «съехать», это не принесет ему пользы.





«При этом такие граждане считают, что они съехали от родителей. Они не съехали, а сбежали, и непонятно для чего», — добавил депутат.