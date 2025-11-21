«Не съехали, а сбежали»: Милонов дал зумерам один совет
Милонов посоветовал зумерам не торопиться съезжать от родителей
Человек должен покидать родительский дом только тогда, когда он готов к самостоятельной жизни. С таким мнением выступил заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи Виталий Милонов.
В интервью корреспонденту «Татар-информа» он отметил, что, если юноша уходит от родителей лишь для того, чтобы «съехать», это не принесет ему пользы.
«При этом такие граждане считают, что они съехали от родителей. Они не съехали, а сбежали, и непонятно для чего», — добавил депутат.
По мнению Милонова, уходить из дома родителей следует только после того, как член общества получил образование, нашел работу и начал зарабатывать деньги. Возможно, он даже захочет создать семью.