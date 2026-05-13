Не сервелат и не «докторская»: шеф-повар назвал самую полезную колбасу
Шеф-повар Глеб Астафьев назвал ливерную колбасу самым полезным вариантом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Кулинар отметил, что в таком продукте много микроэлементов и витаминов. Он отдельно выделил A и B12. Врач общей практики Александр Мясников призвал беременных отказаться от неё. Медик пояснил, что избыток витамина A опасен для ребенка.
В целом ливерная колбаса считается питательным продуктом благодаря высокому содержанию белка, железа и витаминов, однако употреблять ее лучше умеренно. При выборе такого продукта специалисты советуют обращать внимание на состав, срок годности и качество сырья, так как польза колбасы во многом зависит от способа приготовления и количества добавок.
