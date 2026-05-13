Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето
Положительная температурная аномалия, накопленная в Москве с 3 мая, не утвердилась в столице — 12 мая температура воздуха не прогрелась до летних значений. Об этом сообщил в своем блоге ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Вторник, 12 мая, в Москве оказался холоднее, чем прогнозировалось, и положительная аномалия температуры, которая сформировалась с начала метеорологического лета, обнулилась. Прогнозы на среду, 13 мая, обещают более теплую погоду, а также теплую ночь с минимальной температурой 13,2 градуса. Все это дает основания полагать, что среднесуточная температура в этот день превысит 15 градусов.
Леус отметил, что метеорологическое лето сможет продолжить свой отсчет с нового дня. По словам эксперта, оно официально начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится выше плюс 15 градусов в течение пяти дней подряд.
