В Татарстане решили проблему нехватки кадров на речном флоте
В Татарстане удалось решить проблему нехватки специалистов для речного флота, которая сохраняется во многих регионах России. Добиться этого помогла системная работа с Волжским государственным университетом водного транспорта и подготовка молодых кадров.
Об этом рассказал генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин, сообщает «Татар-информ». По его словам, несколько лет назад предприятие внедрило систему наставничества: опытные капитаны и другие квалифицированные сотрудники передают знания студентам и выпускникам.
В компании также стараются обеспечивать молодых специалистов работой в течение всего года. Зимой, когда навигация заканчивается, им предлагают заниматься ремонтными работами.
Лизалин отметил, что предприятие стремится создавать условия для профессионального роста сотрудников. Талантливые специалисты могут сравнительно быстро продвинуться по карьерной лестнице и стать капитанами, механиками или электромеханиками.
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