Стоматолог рассказал о связи здоровья зубов и мозга

09 октября 2026, 15:05

Врач Апресян: Утрата зубов и нарушение жевательной функции влияют на деменцию

Фото: iStock/yacobchuk

Утрата зубов и нарушение жевательной функции повышают риск деменции. Об этом сообщил стоматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор, эксперт бренда «Корега» Самвел Апресян, передает «Лента.ру».