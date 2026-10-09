Стоматолог рассказал о связи здоровья зубов и мозга
Утрата зубов и нарушение жевательной функции повышают риск деменции. Об этом сообщил стоматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор, эксперт бренда «Корега» Самвел Апресян, передает «Лента.ру».
По словам специалиста, в последние годы среди стоматологов растет обсуждение связи между заболеваниями ротовой полости и повышенным риском когнитивных нарушений, включая болезнь Альцгеймера. Утрата зубов и снижение жевательной эффективности, как показывают статистические данные, ассоциируются с более высоким риском когнитивного снижения и деменции, особенно у пожилых людей и при наличии сопутствующих факторов, отметил врач.
Апресян объяснил, что жевание не ограничивается механическим измельчением пищи. Во время этого процесса центральная нервная система получает сигналы от рецепторов жевательных мышц, пародонта и слизистой оболочки полости рта, что активирует нейронные сети, ответственные за обучение и память.
Стоматолог добавил, что утрата зубов и нарушение жевательной функции снижают объем этой стимуляции, что может повлиять на нейропластичность и функциональную активность мозга. Он особо подчеркнул важность потери жевательных зубов — моляров и премоляров, так как они играют ключевую роль в эффективном измельчении пищи.
Читайте также: