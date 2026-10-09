В Коломне откроют предприятие по производству готовой еды

09 октября 2026, 15:24

оригинал Виталий Мосин и Виктор Нам (фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО)

Завод по производству готовой еды построит в округе Коломна торгово-производственная компания «НВН». Соглашение об этом подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и гендиректор компании Виктор Нам на полях Российской агропромышленной выставки «Золотая осень –— 2026». Об этом сообщает пресс-служба министерства.





Инвестиции в проект составят 850 миллионов рублей. На заводе планируют выпускать около 60 миллионов единиц продукции в год.





«Московская область лидирует в России по производству готовых пищевых продуктов и блюд. Новый завод позволит увеличить объем выпуска, расширит производственные возможности компании и создаст новые рабочие места», — сказал Мосин.