Россияне могут вернуть до 120 тысяч рублей в год за счёт семейной выплаты

18 января 2026, 10:04

Фото: Istock/PROMT8

В 2026 году семьи с одним работающим родителем смогут вернуть около 30–50 тысяч рублей в год. Семьи с двумя работающими родителями получат порядка 70–120 тысяч рублей и больше. Такую оценку дал доцент Университета «Синергия» Кирилл Щербаков.





В беседе с «Газетой.Ru» Щербаков пояснил, что эта мера не позволит значительно поднять доходы, но окажет заметную поддержку семьям, где есть дети.

«Речь идёт о возврате части уже уплаченного налога, поэтому прибавка будет заметна не каждый месяц, а раз в год. Для многих это может стать «дополнительной суммой», которую можно направить на обязательные расходы на детей или закрыть накопившиеся финансовые вопросы», — подчеркнул эксперт.