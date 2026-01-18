Россияне могут вернуть до 120 тысяч рублей в год за счёт семейной выплаты
В 2026 году семьи с одним работающим родителем смогут вернуть около 30–50 тысяч рублей в год. Семьи с двумя работающими родителями получат порядка 70–120 тысяч рублей и больше. Такую оценку дал доцент Университета «Синергия» Кирилл Щербаков.
В беседе с «Газетой.Ru» Щербаков пояснил, что эта мера не позволит значительно поднять доходы, но окажет заметную поддержку семьям, где есть дети.
«Речь идёт о возврате части уже уплаченного налога, поэтому прибавка будет заметна не каждый месяц, а раз в год. Для многих это может стать «дополнительной суммой», которую можно направить на обязательные расходы на детей или закрыть накопившиеся финансовые вопросы», — подчеркнул эксперт.Выплату получат только работающие семьи с детьми, чей доход ниже порога. Остальные не смогут на неё претендовать. Эксперт пояснил, что мера укрепит устойчивость семей и снизит налоговую нагрузку, но не устранит системных проблем. Дополнительный эффект от удвоения детских вычетов будет небольшим — несколько тысяч рублей в год.