В Госдуме объяснили новые правила для авиапассажиров, вступающие в силу с 1 марта

18 января 2026, 14:47

Депутат Чаплин: новые правила защищают авиапассажиров при задержках рейсов

Фото: Istock/Chalabala

С 1 марта в России начнут действовать новые правила авиаперевозок. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин пояснил их ключевые положения.





В беседе с «NEWS.ru» Чаплин отметил, что поправки фиксируют обязанности авиакомпаний при задержках. Если рейс задерживают на два часа, пассажиры должны получить воду не позднее чем через час. При задержке более четырёх часов через два часа авиакомпания организует горячее питание.

«Это создаёт однозначные условия для обеих сторон и позволяет избежать конфликтных ситуаций. Кроме того, закон обязывает авиакомпании заранее и в полном объёме информировать клиентов обо всех существенных условиях договора перевозки, включая детальный порядок возврата денежных средств», — рассказал политик.