Не стало актрисы из «Вечного зова» Любови Стриженовой

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Не стало известной актрисы из фильма «Вечный зов» Любови Стриженовой. Как сообщает РИА Новости, звезда скончалась 11 июля после инсульта, а 14 июля ее проводили в последний путь в Свято-Троицком мужском монастыре Алатыря в Чувашии, где она жила в женском подворье преподобного Вассиана с 2008 года.
О кончине советской звезды сообщалось на странице монастыря во «ВКонтакте».
Стриженову похоронили в скиту при монастыре. О подробностях церемонии не сообщается, поскольку «на это нет благословения».
Любовь Стриженова является народной артисткой РФ, а также заслуженной артисткой РСФСР. Она родилась 6 августа в 1940 году.
Известна зрителю по кинолентам «Случай из следственной практики», «Вечный зов», «Бесы» и другим.
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«Сегодня монастырь прощается с монахиней Иудифь (актриса Любовь Васильевна Стриженова)», — гласила публикация.
Стриженову похоронили в скиту при монастыре. О подробностях церемонии не сообщается, поскольку «на это нет благословения».
Любовь Стриженова является народной артисткой РФ, а также заслуженной артисткой РСФСР. Она родилась 6 августа в 1940 году.
Известна зрителю по кинолентам «Случай из следственной практики», «Вечный зов», «Бесы» и другим.
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